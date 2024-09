Skupina Joker Out je izdala novo skladbo Bluza, ki so jo opisali kot nadromantično rokersko balado, s katero napovedujejo turnejo po Balkanu in novi studijski album, ki bo izšel 15. novembra.

Skladba Bluza, ki jo skupina Joker Out že skoraj leto dni izvaja na koncertih, je tudi uradno zaživela kot singel. Globoka čustvena balada, napisana in izvedena v srbo-hrvaškem jeziku, prikazuje evolucijo zvoka skupine in ponudi obrise prihajajočega tretjega studijskega albuma, ki bo izšel 15. novembra. Zasedba se kmalu odpravlja tudi na turnejo po Balkanu.

Spogledujejo se s klaviaturami in sintetizatorji

Joker Out se že od začetka ustvarjalnega procesa tretjega albuma spogleduje s klaviaturami in sintetizatorji. Plod eksperimentiranja je pesem Bluza, ki predstavlja mešanico naklonjenosti rock baladam in novim zvokom, so zapisali v skupini.

Preprost začetek z akustično kitaro poslušalca pripravi na smer pesmi, a hitro preseže začetni ton, saj čutno besedilo nadgradijo sintetizirani zvoki in nežnost. To je peterica že nakazala v mirnejših skladbah, kot sta A sem ti povedal in Novi val. "Tokrat je nastal brezčasen song za generacije in hkrati vsebinski opomnik tistim, ki so zgradili zidove okoli svojih src ter prenehali verjeti v ljubezen," so zapisali v sporočilu za javnost.

Bluzi lahko prisluhnete tukaj:

Na tretjem albumu eksperimentirajo z različnimi zvoki

"Na tretjem albumu eksperimentiramo z različnimi zvoki in Bluza je popoln primer tega, na čem smo delali," pravijo Joker Out. "Želeli smo ustvariti pesem, ki bi bila hkrati brezčasna in aktualna. Mislimo, da se premikamo v tej smeri," še dodajajo.

"Pričakovala sem popolnost, ampak to je še bolje," je samo eden od mnogih komentarjev na skladbo, ki se vrstijo na njihovih družbenih omrežjih.

