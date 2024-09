"Joker Out so nam pokazali, da smo ves čas delali narobe" #video

V Spotkastu je Eva Cimbola gostila Miho Guština - Guštija in Chantal van Mourik, ki sta poročena že 25 let, skupaj pa imata tri otroke, med katerimi je tudi Kris, član izjemno priljubljene skupine Joker Out. "Njihov uspeh je meni nepojmljiv," je povedal Gušti in dodal, da so fantje starejšim glasbenikom pokazali, da so ves čas delali narobe.

Ko so skupino Joker Out izbrali za predstavnico na Evroviziji za leto 2023, je bil odziv javnosti zelo pozitiven, čeprav Evrovizija velja za izbor, ki ga le malokdo jemlje resno. To priznava tudi Gušti, čigar sin Kris je član skupine Joker Out. "Moja generacija glasbenikov je očitno podcenjevala Emo. Zvok Evrovizije nam je šel na živce," je povedal v Spotkastu, ko je beseda nanesla na pot, ki jo je ubrala sinova skupina.

Silovit uspeh sinove skupine je sicer presenetil tudi Guštija, ki se mu to zdi nepojmljivo. "Navajen sem, da gre to počasi," je povedal. Chantal je dodala, da je v sinovi zgodbi o uspehu najbolj ponosna na to, da je samostojen.

"Na pet let imava paritveni proces"

Poleg Krisa imata Chantal in Gušti tudi Maksa, ki je letos maturiral, in Majo, ki je letos postala srednješolka. "Maja je deset let mlajša, na pet let imava paritveni proces," se pošali Gušti ter pohvali svoje otroke, med katerimi ni nobenega ljubosumja, temveč samo velika povezanost. "Ko so bili mlajši, je bilo več prepirov, zdaj je to preraslo v spoštovanje. To je neverjetno," je sklenil Gušti.

