Joker Out predstavili novo pesem, viralna je bila še pred premiero

Mladi slovenski zvezdniki Joker Out so izdali nov singel z naslovom Šta Bih Ja. Ta napoveduje nov studijski album, ki bo izšel jeseni.

Še pred uradno premiero so Joker Out pesem Šta Bih Ja predstavili občinstvu v živo v sklopu turneje See You Soon. Čeprav še ni bila uradno izdana, so jo oboževalci na koncertih posneli, razširili po svetovnem spletu in brez težav osvojili še eno besedilo.

Prisluhnite:

"Že od prvega koncerta smo vedeli, da je to naš naslednji singel, saj je komad požel daleč največjo evforijo med občinstvom. Takoj po prvi javni izvedbi je posnetek zakrožil na TikToku in postal viralen. Kmalu pa ga je občinstvo pelo kot vse ostale pesmi z albumov," so povedali Joker Out, ki trenutno uživajo v poletnem vzdušju na velikih festivalskih odrih, julija in avgusta jih čakajo koncerti na kar devetih festivalih po Evropi.

Če so še pred dnevi noreli na odru z občinstvom festivala Ruisrock na Finskem, se festivalska evforija te dni nadaljuje na srbskem Exitu, nato v Varšavi, Deichbrand festivalu v Nemčiji, Plovdivu v Bolgariji in seveda avgusta na glavnem odru slovitega festivala Sziget na Madžarskem.