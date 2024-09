Gušti in Chantal sta nedavno praznovala 25. obletnico poroke, za leta sloge pa je med drugim zaslužno to, da imata vsak tudi svoje življenje. Kljub temu zveza z glasbenikom prinese tudi določeno izpostavljenost in oboževalke, s katerimi Chantal nikoli ni tekmovala. Kako je z odgovorom o spopadanju z oboževalkami nasmejala tako voditeljico Evo Cimbolo kot moža, si oglejte v posnetku, celotnemu odkritemu pogovoru usklajenega para pa prisluhnite že v torek!