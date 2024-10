"Uspešno prespal ljubljanski maraton," je na Instagram story (zgodbo) zapisal frontman zasedbe Joker Out Bojan Cvjetićanin in dal svojim sledilcem sprva misliti, da ni prevelik ljubitelj največjega slovenskega tekaškega praznika – ljubljanskega maratona, ki je pretekli konec tedna na ljubljanske ulice zvabil več kot petnajst tisoč tekačev in poskrbel za številne nove rekorde.

Foto: Instagram/bojan_cvjeticanin

Čez nekaj ur je Cvjetićanin delil novo fotografijo, na kateri pozira z medaljo ljubljanskega maratona, fotografiji pa je dodal zapis: "Jokes on you ... 21 km done," s katerim je dal za trenutek sledilcem lažen občutek, da je uspešno premagal polmaratonsko razdaljo. A kot se je izkazalo kmalu, je bila to le šala, že druga po vrsti, saj je Cvjetićanin takoj zatem delil skupno fotografijo s prijateljem Jako Završanom in dodal zapis: "Ne, saj ne, vsa čast," ter z objavo potrdil, da je bil njegov kolega tisti, ki je na ljubljanskem maratonu uspešno premagal 21-kilometrsko razdaljo.

Foto: Instagram/bojan_cvjeticanin

Završan je sicer dvakratni slovenski državni prvak v motokrosu, s katerim se profesionalno ukvarja že od mladih nog. V sezoni 2017 se je preizkusil tudi v enduru v kategoriji E3 in v krstni sezoni postal državni prvak, poleg tega pa je leta 2020 skupno četrtič v svoji športni karieri postal pokalni prvak in prvič državni prvak v kategoriji MX2.

Pevec in avtor večine pesmi skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin pa se že pripravlja na nove koncerte. Z zasedbo bo sredi prihodnjega meseca predstavil tretji studijski album, nato pa se bodo fantje odpravili na turnejo po Balkanu in obiskali tudi Dunaj, še pred tem pa dvakrat nastopili v ljubljanski Cvetličarni.

