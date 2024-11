Strelski obračun med vožnjo v središču Zagreba

Po streljanju na območju Trešnjevke na Kneginečki ulici v križišču s Trakošćansko ulico po prvih informacijah poškodovanih ni.

Policija je po najavi takoj odšla na teren, okoliščine dogodka pa še preiskujejo, zato bo več informacij znanih po opravljeni preiskavi, so sporočili iz policije.

"Od policije sem slišal, da so se udeleženci vozili z dvema avtomobiloma in iz njih streljali drug na drugega. Očitno so se nameravali postreliti. V nekem trenutku so vozili zapustili in pobegnili. Bili naj bi štirje moški. Ker živim v bližini, se je streljanje slišalo," je za hrvaški portal 24 sata povedal bralec.

Dodal je še, da je na območju zmeda in da naj bi našli pokrivalo.