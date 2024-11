Kazensko ovadili 40-letnika, ki je v nogo ustrelil 26-letnika

Kriminalisti so zaključili preiskavo dogodka, ki se je zgodil 22. septembra ponoči v novogoriškem klubu. Moški je s kratkocevnim orožjem v nogo ustrelil 26-letnega državljana Hrvaške in ga huje telesno poškodoval. Kriminalisti so prejšnji teden za dejanje kazensko ovadili 40-letnega državljana Srbije.

Poškodovanega 26-letnika so po streljanju na kraju oskrbeli reševalci in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Na kraj dogodka je prispelo več policijskih patrulj in kriminalisti PU Nova Gorica, ki so kraj zavarovali in začeli izvajati ukrepe za izsleditev storilca kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. O dogodku so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Osumljenca so v preteklosti že obravnavali

V sklopu kriminalistične preiskave so izhajali utemeljeni razlogi za sum, da je dejanje izvedel 40-letni državljan Srbije, prav tako so policisti pri osumljencu opravili osebno in hišno preiskavo. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s PU Nova Gorica.

Novogoriški kriminalisti so 40-letnega osumljenca 6. novembra kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja – huda telesna poškodba. Tuji varnostni organi so osumljenca v preteklosti že obravnavali za različna kazniva, ki jih je storil v tujini, so še sporočili policisti.