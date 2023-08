Zvezdnica delila dopustniške fotografije iz domačih krajev #foto

56-letna igralka Salma Hayek te dni z družino in možem, francoskim poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom, s katerim ima 15-letno hčer Valentino, uživa na oddihu v mehiškem Los Cabosu. Na Instagramu je slavna igralka delila tudi nekaj fotografij, na katerih na eni izmed plaž jezdi na konju. Ob objavi je zapisala, da zasleduje sončne zahode, in dodala ključnik #vivamexico, kar v prevodu pomeni: naj živi Mehika.

Hayekova je sicer redna uporabnica družabnih omrežjih in na njih redno objavlja svoje fotografije, na Instagramu ji sledi 26,2 milijona sledilcev. Pred dnevi so zvezdnico fotografi ujeli v družbi moža in prijateljev, kjer z jahto plujejo v mehiškem morju v bližini kalifornijskega zaliva. Uživali so tudi v supanju in kopanju, tako Hayekova kot njej 61-letni mož pa sta pokazala za svoja leta zavidljivi postavi.

Slavna igralka je zapozirala tudi za nekaj zasebnih fotografij in bila videti dobro razpoložena. Foto: Profimedia

Hayekova je zaigrala v mnogih znanih filmih, med drugim Desperado (1995), Od zore do mraka (1996), Frida (2002), Varuj mi ženo (2021) in številnih drugih.

Pred časom smo poročali tudi, da se je latino diva zaljubila tudi v hrvaško naravo, hrvaški arhitekt Amer Tanović pa je razkril, da zvezdnica na enem izmed hrvaških otokov gradi svojo hišo.

Z razširjeno družino in prijatelji Salma Hayek dopustuje v mehiškem Los Cabosu. Foto: Profimedia

V Mehiki se je razširjena družina odpravila tudi na skupno večerjo v družbi Hayekove mame Diane Jiménez Medina in otrok Salminega moža, ki jih ima iz prvega zakona, Françoisa in Mathilde. Poleg njiju ima François-Henri Pinault še enega sina Augustina Jamesa Evangelista.

Z možem, francoskim poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom, s katerim ima 15-letno hčer Valentino, je igralka poročena od leta 2009. Foto: Profimedia