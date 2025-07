Ministrstvo že preučuje pobudo GZS za aktivacijo sheme skrajšanega delovnika

Kot so v odzivu za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pobudo GZS preučujejo z vidika analiz urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) in zavoda za zaposlovanje.

Če nevarnost odpuščanja delavcev izhaja iz okoliščin, ki jih podatki zavoda za zaposlovanje in analize gospodarskih gibanj Umarja ne zajemajo, na primer iz uvedbe ameriških carin, bodo za analizo in mnenje prosili ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

"Če se izkaže, da okoliščine upravičujejo aktiviranje ukrepa, bomo to predlagali," so zapisali.

Zakon so pripravili z namenom ohranjanja delovnih mest

Ministrstvo za delo lahko namreč vladi predlaga aktivacijo sheme skrajšanega delovnika na podlagi Umarjevih pregledov gospodarskih gibanj, podatkov zavoda za zaposlovanje ali na podlagi analize stanja, ki jo pripravi gospodarsko ministrstvo.

Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki vzpostavlja stalno shemo skrajšanega delovnega časa, je začel veljati v soboto. Shemo lahko vlada aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oz. kriznih razmer.

Kot so poudarili na ministrstvu, so zakon pripravili z namenom ohranjanja delovnih mest, kadar so ta zaradi nastopa začasnih nepredvidenih okoliščin začasno ogrožena.

Gre za primere v času začasnih kriz v gospodarstvu

"Gre torej za primere začasnih kriz v gospodarstvu, ki bi lahko vodile v odpuščanja delavcev. Za te primere smo zagotovili shemo za delo s skrajšanim delovnim časom, ki v prvi vrsti preprečuje odpuščanja s tem, da država sofinancira nadomestila za plače pri prizadetih delodajalcih," so pojasnili.

Na GZS so ministrstvo za delo danes pozvali, naj začne postopek za aktivacijo sheme skrajšanega delovnika. Kot poudarjajo, je aktivacija mehanizma v času zaostrenih gospodarskih razmer nujna za ohranitev konkurenčnosti in delovnih mest.

Do subvencije v okviru sheme skrajšanega delovnika so upravičene pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, oz. fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

Pogoj za pridobitev državne pomoči bo, da vsaj 30 odstotkom zaposlenim mesečno ne bodo mogla zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter bodo delovni čas zaposlenih skrajšala za od pet do največ 20 ur na teden.