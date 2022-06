Meryl Streep razkrila: Prvi teden snemanja ga vedno tako polomim, da...

V filmu Kako začiniti zakon? lahko spremljamo dolgoletna zakonca Kay (Meryl Streep) in Arnolda (Tommy Lee Jones), ki kljub ljubeči navezanosti že dolgo nista več intimna, zato se Kay odloči popestriti njuno ljubezensko življenje. Reševanje dolgoletne ljubezenske zveze vključuje slavnega zakonskega svetovalca in knjigo, v kateri homoseksualni moški z žensko deli svoje seksualne nasvete.

Posledica? Žena ugotovi, da banana še vedno ostaja le okusen prigrizek, ne pripomoček za vaje oralnega zadovoljevanja. Muhasta usoda navsezadnje poskrbi za nepričakovan preobrat, ki znova podžge njune strasti.

Meryl Streep v prizoru iz filma Kako začiniti zakon? (Hope Springs). Foto: IMDb Meryl Streep je sicer nedvomno ena izmed najbolj priznanih igralk. V svoji karieri je osvojila že tri oskarje, za film Kako začiniti zakon? (Hope Springs) pa je prejela nominacijo za zlati globus. Njena slava in prepoznavnost pa sta za marsikaterega soigralca vzrok, da ga je v njeni bližini strah in da je pod pritiskom ter da se tako sploh ne more sprostiti in dobro igrati.

Meryl je priznala, da to včasih opazi, predvsem pri mlajših igralcih, nato pa razkrila: "Ampak to dojemanje mene izzveni že po prvem tednu, ko ugotovijo, da sem čisto običajen človek. Prvi teden snemanja ga namreč vedno tako polomim, da uvidijo, da tudi jaz nisem brez napak." V nadaljevanju je igralka dodatno pojasnila, kaj to pomeni: "Neprestano pozabljam, kaj moram povedati, ali pa pridem prezgodaj oziroma pa prepozno. Delam napake, in ko preostali to vidijo, se tudi sami sprostijo."

Igralka je priznala še, da je bila tudi sama že živčna v bližini velikih hollywoodskih zvezdnikov. Meryl je pojasnila: "V mlajših letih sem enkrat pripravljala večerjo za Ala Pacina. Takrat sem bila neverjetno živčna. Ustnice so mi trzale in roke so se mi tresle."

Romantično komično dramo Kako začiniti zakon? (Hope Springs) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem pa ne zamudite še premiere komedije Prevarantki (The Hustle), ki se bo začela ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.