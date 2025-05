"Zgodovina je skupek dobrih zgodb in kaj je film v svojem jedru drugega kot ena dobra zgodba?" razlaga Matic Poropatič, režiser in scenarist neodvisno posnetih vojnih dram Ostri vrh in Predam se ter kratkega dokumentarnega filma April '41.

Predam se je viralna uspešnica, saj si ga je v treh letih od nastanka ogledalo skoraj 400 tisoč gledalcev na YouTubu. Film prikazuje usodo oficirja okupatorske nemške vojske, ki se poskuša ob koncu druge svetovne vojne prebiti iz Slovenije na varno v Trst, medtem ko njegova četa pada v zasede partizanov.

Film Predam se si lahko ogledate na YouTubu:

Polurni film je očitno delo ljubiteljskih ustvarjalcev, a to le še doda k njegovi učinkovitosti. Občasno lesena igra in improvizirana podoba vojaške opreme namreč gledalca ne pripravita na več kot kompetentno posnete akcijske prizore s strelskimi obračuni in eksplozijami. Še manj pa na suvereno podano zgodbo, ki skozi častnikove prebliske na dogodke iz prejšnjih, manj napornih obdobij vojne poda potek celotne druge svetovne vojne na Slovenskem.

"Iz perspektive nemškega vojaka, nasprotnika, torej vsiljivca, dobimo povsem drugačen pogled na drugo svetovno vojno, kot jo ima ta v slovenskem kulturnem prostoru," pove Matic Poropatič in razloži, da jim je pri ustvarjanju filma pomagal nek drug globalno travmatičen dogodek – pandemija. "Tako smo dobili možnost snemati na lokacijah, kjer je drugače gneča, recimo v središču Radovljice, Parku vojaške zgodovine v Pivki in podobno." To stanje je pripomoglo tudi k angažmaju igralcev iz gledaliških društev, saj so imeli veliko prostega časa in želje po igri. K sodelovanju so pritegnili tudi strokovnjake za posebne učinke, tako da so bile vse eksplozije nadzorovane in zares varne.

Dogodki, ki so vredni, da si jih zapomnimo

Po tem uspehu je Poropatič z ekipo filmskega društva Loke studio iz Zagorja in ob pomoči amaterskih gledaliških skupin ter drugih navdušencev nad zgodovino začel ustvarjati kompleksnejši in daljši film Ostri vrh, ki prikazuje začetek druge svetovne vojne v Kraljevini Jugoslaviji skozi perspektivo čete, ki ima nalogo braniti mejo na Koroškem. Tukaj presenetijo že prvi kadri filma, postavljeni v salon s plesno glasbo, živo skupino in kopico zasedenih miz, kjer spremljamo glavnega junaka, vojaškega poročnika v podobi Mirze Ribiča, ki sluti takojšnji začetek vojne in poskuša pregovoriti svojega nadrejenega, naj mu ponudi pisarniško delo v zaledju. Namesto tega dobi nalogo braniti mejo na Koroškem.

Poglejte napovednik Ostrega vrha:

Film tako spremlja njegovo četo, ko pripravi zasedo in se spopade s prvim valom okupatorjeve vojske ter se ji uspe kljub slabši opremljenosti, organiziranosti in številčni premoči nasprotnika (vsaj za kratek čas) postaviti po robu. Kot razlaga Poropatič, so se zgledovali po zgodovinskih virih in pričevanjih, čeprav so vsi liki izmišljeni. "Vojaško stanje v Kraljevini Jugoslaviji aprila 1941 ni bila dobro. Tudi tam, kjer so postavili prve linije, te niso bile idealne, tako z vidika opreme in izurjenosti vojakov kot tudi z vidika obveščevalne službe in komunikacije. To stanje smo se potrudili prikazati v filmu, ampak obenem izpostaviti, da so se kljub temu takrat v prvih dneh vojne po celi severni meji odvijali srditi spopadi."

Skozi dialoge med vojaki spoznamo to stanje, a še pomembnejši je kasnejši vojaški preobrat, ne glede na to, kako začasen je, kar je tudi cilj filma. "Sodobnemu občinstvu smo želeli predstaviti dogodke, ki so vredni, da si jih zapomnimo, da postanejo del našega kolektivnega spomina," razloži režiser. Zato so tudi posneli pripadajoči dokumentarni film April '41. Ta traja le 20 minut, v katerih sicer predstavi potek začetka druge svetovne vojne na naših tleh in prve boje, vendar pa se zdi, da je to zgolj za pokušino glede na kompleksnost stanja.

Foto: Loke Studio

Brez negativnih komentarjev

Matic Poropatič, ki je film posnel kot kombinacijo pogovorov z zgodovinarji, igranih vložkov in grafičnih prikazov razvoja dogodkov na zemljevidu, razloži, da kaj več preprosto ni bilo izvedljivo. "Filme snemamo brez proračunskih sredstev, iz lastnega veselja in entuziazma. V to vložimo predvsem svoj čas, ki pa ga imamo na voljo v omejenih količinah. Ker smo hoteli osvetliti druge dele dogajanja aprila 1941, smo se odločili za format dokumentarnega filma, a smo na koncu imeli za vse skupaj časa za le tri snemalne dni, v katerih smo posneli tudi vse igrane dele."

Eden večjih dosežkov vseh teh filmov je, kako pozitivno jih je sprejelo občinstvo. Predam se ima, kot omenjeno, skoraj 400 tisoč ogledov na YouTubu, a če se sprehodimo skozi komentarje, so skoraj vsi izredno spodbudni, tisti bolj polemični pa filmu očitajo malenkosti glede scenografije in podobnega. Glede na to, kako razdvajajoča tema je druga svetovna vojna – in to ne zgolj v Sloveniji –, je to precejšnji dosežek. Poropatič pove, da je bil cilj ustvariti filme, ki osvetljujejo zgodovinske dogodke, na katere smo lahko ponosni, vendar pa nima neke posebne taktike, kako doseči take rezultate pri spletnih komentarjih.

V Sloveniji imamo bogato zgodovino vojnih filmov, predvsem partizanskih iz časa skupne države. Od osamosvojitve naprej smo jih imeli le peščico in najbolj izstopajoči med njimi so bili koprodukcije, kot je denimo Gozdovi so še vedno zeleni režiserja Marka Naberšnika. Tako je vsekakor pohvalno, da tovrstni filmi še vedno nastajajo, pa čeprav izven institucionalnih okvirjev Slovenskega filmskega centra in televizijske produkcije. Ostri vrh je trenutno mogoče ujeti na sporedu po manjših krajih v Sloveniji in na Dnevih slovenskega filma v Puli, režiser in ekipa pa so zainteresirani za tematske projekcije. Ostri vrh pa ni edini film o drugi svetovni vojni, saj kmalu prihaja še en, Zadnji dnevi v režiji Dejana Baboska.

Preberite še: