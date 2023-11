Po priznanem slovenskem režiserju težko bolezen potrdili tudi njegovi partnerki

Znanemu slovenskemu režiserju so namreč zdravniki konec januarja potrdili, da je zbolel za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). "Izgubljam mišični tonus, imam težave z govorom in močne krče, ki me za nekaj sekund popolnoma ohromijo ob peklenskih bolečinah. Težko hodim in se zadiham že po nekaj korakih. Stanje se slabša in na žalost ni zdravila ali upanja na izboljšavo," je v intervjuju za Žurnal24 povedal 60-letni režiser Vinci Vogue Anžlovar.

Še letos poleti snemal slovenski film

Letos poleti je Anžlovar še snemal slovenski mladinski film Tartinijev ključ, za Žurnal pa je pred kratkim dodal, da piše scenarij Bobri po knjigi Janeza Jalna, saj je to projekt, ki se ga je želel lotiti že pred dvajset leti. "Žal moja bolezen napreduje do te mere, da ne bom zmogel novih projektov," je povedal.

Težko diagnozo postavili tudi njegovi partnerki

Zdaj pa se s težko boleznijo spopada tudi njegova partnerka, 34-letna kostumografinja in umetnica Barbara Drmota, ki je zbolela za rakom na materničnem vratu.

"Najprej sem bila zelo jezna, ker moje stanje ni bilo prej zaznano. Kajti ko si enkrat na onkološkem inštitutu, s kartoteko v rokah in te zdravnik seznani z novico, da ti drugega kot radikalno obsevanje s kemoterapijo ali brutalna operacija vseh rodil in bezgavk ne preostane, ja, si zelo jezen," je Barbara Drmota povedala v intervjuju za Med.Over.Net.

Dodala je, da se je sprijaznila s tem, da je, kjer je, in da ji ne preostane drugega, kot da gre na to pot. "Običajno ne odneham, in to so od mene pričakovali vsi, družina, partner in seveda zdravniki," je dodala.

