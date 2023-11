Izgorelost in uspavalne tablete: slovenska igralka je preživljala pekel

Igralka Nina Ivanič se je v začetku leta z igralskih odrov umaknila zaradi popolne izgorelosti, do katere so jo pripeljali njeno večletno hitenje in številne vloge, v katerih je zaigrala. Kot je povedala za revijo Lady, si je nespečnost lajšala tudi z uspavalnimi tabletami, ki pa so bile zanjo skoraj pogubne.

"Telo me je že prej opozarjalo, a ker sem človek, ki je vedno poln energije, in ker opravljam delo, ki ga imam rada, se mi je zdelo, da bom že zmogla. Zgodilo se je kar nenadoma. Zdaj vem le, da je to posledica dolgoletnega dela," je povedala. Ivaničeva je sicer poleg rednega dela v Lutkovnem gledališču Ljubljana v zadnjih sedmih letih nastopila tudi v priljubljenih slovenskih serijah, kot so Usodno vino, Reka ljubezni, Najini mostovi, Telenovela 1 in 2, ter drugod, nastopala je tudi v Špas teatru, poleg tega pa se je lotila prenove doma.

Nina Ivanič z igralsko kolegico Alenko Tetičkovič oktobra na premieri predstave Mala vrla viteza v Lutkovnem gledališču Ljubljana Foto: Mediaspeed

Njen mož Matjaž je moral na službeno pot v Ukrajino v vojne razmere in vse se je nabralo, kasneje pa je odšla še na nič kaj umirjeno potovanje v Oman. Zatem so se ji začele pojavljati vrtoglavice. Zaradi narave svojega dela - kot igralka je z vaj ali predstav prihajala pozno domov, zjutraj pa že snemala ali imela predstavo - je že včasih občasno jemala uspavalne tablete, v omenjenem obdobju pa jih je začela jemati redno in vzela tudi štiri na noč. Ko se je odločila, da jih bo povsem ukinila, ni vedela, da bi jih morala prenehati jemati postopoma.

Halucinacije, nočne more in vrtoglavice

Takrat se je začelo njeno najtežje obdobje, saj se ji je spremenil obraz, dobila je kožne madeže in postala zabuhla. Ko je šla na urgenco, ji je zdravnica povedala, da je v fazi, ko bo verjetno dobila odtegnitveni sindrom, in to se je tudi zgodilo. Imela je halucinacije, nočne more in vrtoglavice.

Nina Ivanič z možem Matjažem Repom ob 20. obletnici Špas teatra v družbi enega izmed dveh sinov leta 2017 Foto: Mediaspeed

Z boleznijo se je spopadala od januarja do julija, mož je skrbel zanjo 24 ur na dan, hodil v trgovino, kuhal. "Mislim, da bi bila brez njega že pod rušo. Matjaž mi je do zdaj vedno v življenju stal ob strani. Nikoli me ni pustil na cedilu in pustil same, vedno je dal vse od sebe in bil zanesljiv," je Ivaničeva še povedala v pogovoru za Lady.

Z možem je julija odšla na morje in stanje se je počasi začelo izboljševati. "Telo se je čistilo strupov, stresa, na morju sem maksimalno zdravo živela, tudi spati sem počasi začela. Sonce, morje in plavanje so mi pomagali," je povedala Nina ter dodala, da si je telo opomoglo in da je pridobila mišično maso.

Kot je sklenila, si želi le "miru v srcu, telesno in duševno zdravje", ob tem pa se že veseli vsega, kar ji bo življenje prineslo v prihodnje.

