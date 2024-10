Svetovna premiera filma o Draženu Petroviću 22. oktobra

Svetovna premiera celovečernega filma Dražen bo 22. oktobra ob 20. uri v kinu Cinestar v centru Dalmare v Šibeniku, kjer bo gostovala tudi filmska ekipa. Film režiserja Danila Šerbedžije ter avtorjev in producentov projekta Ljuba Zdjelarevića in Ivorja Šiberja bo premierno prikazan na Draženov rojstni dan v njegovem rojstnem mestu.

Že pred tem so pokojnemu hrvaškemu zvezdniku Draženu Petroviću, ki bi 22. oktobra slavil 60. rojstni dan, pripravili memorialno tekmo v zagrebški Areni, ki je zbrala številne nekdanje in zdajšnje evropske in svetovne košarkarske zvezde, med njimi je bil tudi Slovenec Luka Dončić.

Težko pričakovani film, ki spremlja življenje in kariero enega največjih hrvaških košarkarjev vseh časov, nato v kinodvorane prihaja 31. oktobra.

Film Dražen prinaša fascinantno zgodbo o košarkarskem Mozartu, ki je s svojo igro osvojil ne le Hrvaško in Evropo, ampak tudi ZDA. Film je bil med drugim posnet na avtentičnih lokacijah v Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju in New Yorku, kar še dodatno prispeva k čustveni moči zgodbe.

"Ime Dražena Petrovića vzbuja občudovanje po vsem svetu, ne le v košarki, ampak tudi kot sinonim za uresničevanje sanj s trdim delom. Medtem ko so ga mnogi spoznali skozi njegove športne uspehe, smo mi želeli prikazati zgodbo človeka - njegovo odraščanje, njegov odnos do družine in do ljudi iz njegovega zasebnega in poklicnega življenja, ki so ga podpirali na njegovi poti do vrha. Zato ne gre za tipičen športni film," sta za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnila producenta Zdjelarević in Šiber.

Foto: Guliverimage/Getty Images V glavni vlogi je Domagoj Nižić. Draženovega starejšega brata Aleksandra Petrovića igra Pavle Matuško, med igralsko zasedbo pa sta še Zrinka Cvitešić kot Draženova mama Biserka in nekdanji pevec Hladnega piva Mile Kekin, ki je utelesil slavnega trenerja Mirka Novosela.

Film je nastal v produkciji zagrebške produkcijske hiše Kinoteka v koprodukciji s slovenskim Decembrom in srbskim Living Pictures. Film so podprli Hrvaški avdiovizualni center, Hrvaška radiotelevizija, Slovenski filmski center in Filmski center Srbije, Hrvaški olimpijski komite ter številni sponzorji in pokrovitelji.