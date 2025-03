Novak Đoković v Miamiju postavil že drugi rekord, tokrat je prekosil Federerja

Novak Đoković se je v polfinale tovrstnega turnirja uvrstil v starosti 37 let in desetih mesecev. Dosedanji rekorder je bil že teniško upokojeni Švicar Roger Federer, ki je leta 2019 ta mejnik dosegel v starosti 37 let in sedmih mesecev.

Lanski olimpijski prvak iz Pariza in 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam iz Srbije, kar je absolutni rekord na teniški sceni (v ženski konkurenci ima toliko zmag tudi Avstralka Margaret Court; opomba STA), bo na Floridi skušal doseči svojo jubilejno 100. zmago na turnirjih serije ATP. Pred njim sta le Američan Jimmy Connors (109) in Federer (103).

Đoković se bo na izjemno kakovostnem turnirju v Miamiju, kjer nagradni sklad znaša deset milijonov evrov, v polfinalu pomeril z Bolgarom Grigorjem Dimitrovom, drugi par tvorita Čeh Jakub Menšik in Američan Taylor Fritz.

V ženskem finalu v Miamiju bosta nastopili Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Prva je na turnirju z nagradnim skladom 8,19 milijona evrov v polfinalu ugnala Italijanko Jasmine Paolini s 6:2 in 6:2, druga pa je bila boljša od filipinske senzacije Alexandre Eala s 7:6 (3), 5:7 in 6:3.

