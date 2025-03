Arina Sabalenka zlahka odpravila Italijanko

Čeprav je Miami za Arino Sabalenko na nek način domači turnir, saj živi na Floridi, se pred tem še nikoli ni prebila dlje kot od četrtfinala. Letos je očitno v pravi formi in se bo prvič v finalu potegovala za prestižno lovoriko.

Jakub Menšik Foto: Reuters

Velik uspeh 19-letnega Čeha

Jakub Menšik je dosegel nov mejnik svoji karieri, potem ko se je prvič prebil v polfinale turnirja serije masters. Devetnajstletni Čeh je v četrtfinalu premagal Francoza Arthurja Filsa s 7:6 (5), 6:1.

"Občutek je neverjeten. Mislim, da je to do zdaj največji rezultat v moji karieri. Vesel sem, da sem nadaljeval od prvega kroga. To je ključno, ohraniti osredotočenost v dveh tednih, ker je vedno težko ... Delo še ni končano," je bil jasen povedal Mešik.

Miami, ATP 1000 (10 milijonov evrov):

- četrtfinale:

Jakub Menšik (Češ) - Arthur Fils (Fra/17) 7:6 (5), 6:1; Miami, WTA 1000 (8,19 milijona evrov):

- polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:2, 6:2;

