Zgodovinski podvig Luke Elsnerja, Francija česa takega ni videla 68 let

Slovenski trener Luka Elsner je v sedmih nebesih. V ponedeljek je njegov Le Havre v zadnji tekmi 34. kroga doma premagal Rodez (1:0) in povišal prednost pred zasledovalci, hkrati pa izenačil absolutni rekord neporaženosti na tekmah druge lige. Poraza ni doživel na 32 zaporednih tekmah, kar je v zgodovini tega tekmovanja v Franciji uspelo le še Sedanu. In to daljnega leta 1955! "Ti fantje nas bodo odpeljali v prvo ligo," ni 40-letni Slovenec skrival sreče po novem uspehu, s katerim se je povsem približal velikemu cilju − preboju med francosko elito.

Le Havre prihaja iz Normandije. Je najstarejši francoski nogometni klub, ustanovljen leta 1872, nazadnje pa se je s prvoligaši družil leta 2009. Po izjemnih rezultatih, ki jih dosega v tej sezoni, pa je vse bližje slovesnemu trenutku, po katerem si bodo lahko dali navijači duška. Le Havre je namreč že dolgo časa na vrhu lestvice. V celotni sezoni je izgubil le enkrat, pod vodstvom Luke Elsnerja je tako rekoč nepremagljiv, prednost pred zasledovalci je tako štiri kroge pred koncem velika!

Kako so nogometaši Le Havra proslavljali z navijači zmago nad Rodezom:

Le Havre je v ponedeljek v zadnji tekmi 34. kroga doma premagal Rodez z 1:0. To je bila tekma, na kateri je Elsnerjeva četa prevladovala na igrišču, imela 65-odstotno posest žoge, proti vratom tekmeca pa usmerila kar 25 strelov (gostje v obratno smer le pet). Vseeno pa žoga ni in ni hotela v mrežo. V prvem polčasu je Le Havre kar trikrat zadel okvir vrat, dvakrat vratnico in enkrat prečko, gostitelji so zapravili strel z bele točke, enkrat pa je že zadišalo po zadetku, saj so bili navijači prepričani, da je žoga s polnim obsegom prečkala črto gola, a se je sodnik odločil drugače. V drugi francoski ligi pa ni tehnoloških pripomočkov, ki bi v takšnih primerih priskočili delivcem pravice na pomoč.

Elsner: Tako je še lepše

Ko Le Havre kljub prevladi na igrišču ni dosegel zadetka, je že dišalo po remiju (0:0), a so nato gostitelji v predzadnji minuti rednega dela le prišli do gola. In to s pomočjo gostov, ki so si sami zatresli mrežo. Le Havre je tako zmagal z 1:0, znova ohranil mrežo nedotaknjeno in še izboljšal izjemen obrambni učinek, saj je na 34 drugoligaških tekmah prejel zgolj 15 zadetkov, prednost pred zasledovalci se je povišala.

Nogometaši Le Havra so vse bližje naslovu prvakov druge francoske lige in napredovanju med elito. Foto: Guliverimage

"Tako je še lepše. Po 85 minutah takšne tekme bi se marsikatera ekipa predala, ne pa tudi moji fantje! Ko igra Le Havre, morajo navijači spremljati tekmo do zadnje sekunde. To je bila izjemna zmaga, več kot zaslužena. Prvi polčas je bil eden najboljših, kar smo jih kdajkoli odigrali na stadionu Oceane. Zdaj smo resnično blizu uresničitvi cilja. Ti fantje nas bodo odpeljali v prvo ligo. V užitek mi je spremljati, kako garajo drug za drugega," je po pomembni domači zmagi, s katero je prekinil niz treh zaporednih domačih remijev, povedal Elsner.

"V užitek mi je delati s takšno ekipo"

Slovenski strateg, ki se v zadnjih šestih letih dokazuje v tujini, pot pa ga je ponesla po številnih državah (Ciper, Belgija in Francija), uživa v delu v Normandiji. "Čutim privilegij, da lahko delam v takšnem okolju. Da lahko delam s tako ekipo. Že rezultatsko mi Le Havre prinaša zadovoljstvo, enkratni pa so tudi proces s strokovno ekipo, vsa ta energija, ki nas obkroža, pa tudi izbor igralcev. Vse je imenitno. Resnično mi je v užitek delati in peljati naprej takšno ekipo," nam je zaupal v intervjuju, v katerem je opisal svoje delo v Franciji. Tako uspešnega rezultatskega niza v svoji karieri ne pomni.

Navijači Le Havra so lahko v tej sezoni zelo ponosni na Luko Elsnerja in njegove varovance. Foto: Guliverimage

Najstarejši nogometni klub v Franciji, ki se lahko pohvali s svetovno znano mladinsko akademijo, ima štiri kroge pred koncem pred drugouvrščenim Bordeauxem šest, pred tretjeuvrščenim Metzem pa že devet točk prednosti. Tako je vse bližje izjemnemu uspehu − napredovanju v elitno francosko ligo po sušnih 14 letih. V prvo ligo se bosta neposredno uvrstili dve najboljši drugoligaški ekipi.