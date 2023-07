Luki Elsnerju se je v Kranju močno smejalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pripravah na novo sezono je slovenski drugoligaš kranjski Triglav danes na domačem igrišču gostil francoski Le Havre, ki ga vodi Luka Elsner in ki si je v pretekli sezoni priboril vstopnico za prvo francosko ligo. Elsnerjeva zasedba je v Kranju dokazala, da z razlogom spada v francosko elito, saj je slavila s kar 9:2.

Slovenski trener Luka Elsner je v pretekli sezoni Le Havre popeljal do drugoligaškega naslova in klub iz Normandije po 14 letih vrnil med elito. Francoski klub, ki se pripravlja na boj med elito, je danes gostoval v Kranju, kjer je pri Triglavu odigral svojo prvo pripravljalno tekmo in napolnil mrežo slovenskega drugoligaša, ki je klonil s kar 2:9.

Triglav je bil v Kranju brez vsake možnosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pri Triglavu so sicer ob boku tekme, ki je na stadion privabila lepo število gledalcev, naznanili, da bodo 26. julija znova gostili še enega izjemnega tekmeca, ki ima več milijonov navijačev po vsem svetu, a imena še niso razkrili.

