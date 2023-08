Milan s štirimi goli na vrh, tudi Napoli ostaja neporažen

V italijanski serie A se je igral drugi krog nove sezone. Aktualni prvak Napoli je Sassuolo premagal z 2:1. AC Milan je večer prej s 4:1 premagal Torino in vodi na lestvici. AS Roma trenerja Joseja Mourinha ostaja brez zmage. Po remiju v prvem krogu s Salernitano je zdaj z 1:2 izgubila z Verono. Samo točko je osvojil Juventus, z Bologno je igral 1:1. Samo remi tudi za Fiorentino.

Andrea Colpani je zabil oba gola za zmago Monze nad Empolijem. Foto: Guliverimage Za skok na prvo mesto je drugo zmago sezone dosegel AC Milan, ki je s 4:1 premagal Torino. Olivier Giroud je dal dva gola, po enega pa Theo Hernandez in Christian Pulisic.

Empoli je na sobotni tekmi z 0:2 izgubil z Monzo. Oba gola je zabil Andrea Colpani. Lovro Štubljar ni branil za Empoli, Petar Stojanović pa je pred dnevi zapustil klub.

Še naprej ne gre po željah Romi, ki je v prvem krogu igrala neodločeno, tokrat pa v Veroni celo izgubila. Domačini so z goloma Ondreja Dude in Cyrila Ngongeja prvi polčas dobili z 2:0, zaostanek Rimljanov je v 56. minuti zmanjšal Houssem Aouar.

Ob AC Milanu in Veroni je z drugo zmago stoodstoten ostal še aktualni prvak Napoli. Na zadnji tekmi kroga je Sassuolo premagal z 2:1. Med strelce se je tretjič v sezoni vpisal Victor Osimhen, v minuli sezoni najboljši strelec italijanske serie A. Giovanni Di Lorenzo pa je po podaji Hviče Kvarachelie v 64. zadel za 2:0. Vmes je Giacomo Raspadori zapravil še eno enajstmetrovko. Takrat, od 51. minute naprej, so gosti že igrali z igralcem manj po izključitvi Maxima Lopeza.

Victor Osimhen je aktualnega prvaka Napoli v vodstvo z 1:0 popeljal s strelom z bele točke. Foto: Reuters

Juventus, ki so ga domači navijači izžvižgali po neprepričljivi predstavi, je doma proti Bologni odnesel le točko, potem ko je goste v vodstvo popeljal Lewis Ferguson v 24. minuti, izenačil pa je Dušan Vlahović v 80. Za Torinčane bi se lahko končalo še slabše, saj so gosti pobesneli, potem ko jim devet minut pred Vlahovićevim golom sodniki niso dosodili enajstmetrovke.

Šef Bologne Claudio Fenucci je, potem ko trener Thiago Motta ni želel po tekmi govoriti z mediji, dejal: "To službo opravljam 25 let in ne hodim na televizijo govorit o sodnikih. Toda zmago so nam vzeli po neverjetni sodniški odločitvi. Ne morem verjeti, da takšnega prekrška niso ocenili za enajstmetrovko in še rdeči karton," je besnel Fenucci, potem ko sodnik Marco Di Bello ni kaznoval prekrška Samuela Iling-Juniorja nad Danom Ndoyejem.

Italijansko prvenstvo, 2. krog:

Sobota, 26. avgust:

Nedelja, 27. avgust:

Ponedeljek, 28. avgust:

Lestvica: