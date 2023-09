Nove težave za Pogbaja: padel na dopinškem testu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bil je veliki talent francoskega nogometa, blestel je v dresu Juventusa in Manchester Uniteda. Paul Pogba. Ko so se začele vrstiti poškodbe, pa je njegova zvezda začela zahajati. Zdaj je padel še nižje. Padel je na dopinškem testu in člana Juventusa je italijanska protidopinška zveza že suspendirala.