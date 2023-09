Osimhen ima dovolj zasmehovanja, Napoliju je zagrozil s tožbo

Videoposnetek so pri Napoliju opremili s popačenim glasom, ki moleduje za to, da bi izvajal strel z bele pike, nato pa zgreši enajstmetrovko. Sporni video so kasneje umaknili. Za objavo videa naj bi stala oseba, ki je v klubu zadolžena za komuniciranje z mediji.

"Pridržujemo si pravico do pravnih ukrepov za zaščito javne podobe Victorja," je Calenda zapisal na omrežju X.

Takole so si zvezdnika privoščili na Napolijevem TikTok profilu:

This is very shameful pic.twitter.com/FOH0IXA8Hv — Tosin Taylor🇳🇬 (@Itstosintaylor) September 27, 2023

"Kar se je zgodilo na uradnem profilu Napolija na platformi TikTok, ni sprejemljivo. Lahko povzroči zelo resno škodo igralcu, ki že trpi zaradi gonje v medijih in lažnih novic."

Pred časom so se v neapeljskem klubu iz svojega prvega napadalca že norčevali zaradi pričeske in ga primerjali s kokosom.

Posmehovali so se mu že v preteklosti:

Doing this to your star player is not acceptable anywhere in the worldpic.twitter.com/awCRHghGuD — Tosin Taylor🇳🇬 (@Itstosintaylor) September 27, 2023

Nigerijski reprezentant Osimhen se je poleti 2020 pridružil Napoliju, ki je za Nigerijca zapravil največ v zgodovini kluba. Prestop je bil z vsemi dodatki vreden 81,3 milijona evrov. Napadalec je bil v pretekli sezoni ključnega pomena, da je klub iz Neaplja osvojil prvi naslov v serie A po 33 letih, ko je v 32 ligaških nastopih dosegel 26 golov.

Takole je Nigerijec danes prispel v hotel pred tekmo z Udinesejem, pri čemer soigralcev ni niti pozdravil:

Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club 🔵🇳🇬



Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.



🎥 @GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023

Štiriindvajsetletnik, ki so ga poleti povezovali s prestopom v Chelsea in Manchester United, je od začetka sezone v šestih nastopih dosegel tri zadetke.

Državno tožilstvo v Rimu je sicer v torek sporočilo, da je predsednik Napolija Aurelio de Laurentis v preiskavi zaradi lažnih računovodskih izkazov ob rekordnem prestopu Osimhena iz Lilla pred tremi leti, so poročali italijanski mediji.

Preberite še: