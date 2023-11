Maribor in Rogaška bosta zaradi bakel in nešportnega vedenja plačala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor bo zaradi večkratnega prižiganja bakel, ki so jih navijači odvrgli tudi na igrišče, plačal 1.200 evrov kazni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po tekmah 14. kroga Prve lige Telemach konec prejšnjega meseca ekipo Maribora kaznoval s plačilom 1200 evrov. Za to se je odločil zaradi večkratnega prižiganja bakel, ki so jih navijači odvrgli tudi na igrišče, zato je bila tekma z Rogaško prekinjena.

Maribor je doma premagal Rogaško z 2:1 (1:1). Zaradi dogodkov na tekmi pa je tudi Rogaška dobila kazen. V blagajno zveze mora nakazati 300 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe, dobili so štiri rumeni kartone in opomin.