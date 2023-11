Švica se lahko danes uvrsti na Euro 2024, kapetan Izraela prinesel copato ugrabljenega dečka

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek dopoldne opravila še zadnji trening pred gostovanjem v Köbenhavnu, nato pa v popoldanskih urah odpotovala na Dansko. Dan poprej pa se bosta v prestavljeni kvalifikacijski tekmi pomerila Izrael in Švica. Tekma bo odigrana na majhnem stadionu Pancho Arena v Felcsutu, kjer bodo Izraelci v soboto pričakali še Romunijo.

Izrael ni še nikoli, odkar se je leta 1994 pridružil evropski nogometni družini, zaigral na velikem tekmovanju. Če danes ne bo premagal Švice, si bo stežka priboril tudi vstopnico za Euro 2024. Švicarji si bodo v primeru današnje zmage že priigrali nastop v Nemčiji. V tem primeru bi postali deseti znani udeleženec nogometnega spektakla, ki bo potekal od 14. junija do 14. julija.

"All that's left of Nave Shoham's house is this shoe" Israel captain Eli Dasa talks ahead of Swiss qualifier https://t.co/RNPnmMEDGl