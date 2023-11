Čeferinove besede razhudile Ukrajince

Danes bo v kvalifikacijah za Euro 2024 zelo zanimivo. Odigrane bodo kar tri tekme, na katerih bosta tekmeca neposredno obračunala za vstopnico za Euro 2024. Slovenija in Kazahstan bosta obračunala v Ljubljani, Češka in Moldavija v Olomucu, Ukrajina in Italija pa v Leverkusnu v Nemčiji. V ukrajinskem taboru pred tekmo leta, na kateri morajo nujno premagati azzurre, če se želijo uvrstiti na Euro, odmevajo besede predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

V ukrajinskem taboru niso najbolje sprejeli besed Aleksandra Čeferina, ki je dejal, da bi bila ogromna škoda, če bi evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji potekalo brez Italije. "Italija se mora uvrstiti na Euro 2024, drugače bo to katastrofa. Italijanska reprezentanca je preveč pomembna. Mislim, da bo premagala Ukrajino," je prvi mož evropskega nogometa povedal za italijanski medij LaPresse. Meril je na to, da so Italijani branilci naslova. In če se ne bi uvrstili na Euro, bi prvenstvo potekalo brez zadnjih zmagovalcev.

Aleksander Čeferin je leta 2021 na Wembleyju kot predsednik Uefe okronal Italijane za nove evropske prvake. Foto: Guliverimage

Italija je bila najboljša na Euru 2020, na katerem je v dramatičnem finalu na Wembleyju premagala Anglijo, danes pa mora v Leverkusnu ostati neporažena proti Ukrajini, če se želi uvrstiti na prvenstvo prek skupinskega dela. Lahko se tudi prek play-offa, saj si bo tisti, ki bo ciklus v skupini C končal na tretjem mestu (Italija oziroma Ukrajina), zaradi dobrih predstav v lanski ligi narodov zagotovil mesto v dodatnih kvalifikacijah.

Ker pa te za Italijo v zadnjem obdobju niso pomenile nič dobrega, ampak so bile usodne za kar dve veliki tekmovanji, bi štirikratni svetovni prvaki raje videli, da bi si vozovnico za Euro zagotovili že danes. Azzurrom so pot na SP 2018 v dodatnih kvalifikacijah zaprli Švedi, štiri leta pozneje pa Italijanov ni bilo v Katarju, saj jih je na začetku play-offa v Palermu šokirala Severna Makedonija. Če bi azzurri ostali še brez tretjega od zadnjih štirih velikih tekmovanj, bi bil to za takšno nogometno velesilo, kot je Italija, izjemen udarec.

Rebrov: Takšne besede lahko moje igralce naredijo bolj jezne

Ukrajina je pred tremi meseci v Milanu izgubila proti Italiji z 1:2, zato ji danes, tako Ukrajina kot Italija imata pred zadnjim krogom 13 točk, za napredovanje zadostuje le zmaga. Foto: Guliverimage Pred srečanjem v Leverkusnu so tako v ukrajinskem taboru potrdili, da niso ostali ravnodušni ob takšnih besedah predsednika Uefe.

"Ne zanima nas, kaj ima povedati Čeferin. To, da se osredotočamo na takšne komentarje, ni naša naloga. Lahko pa takšne besede vplivajo na moje igralce, jih naredijo še bolj jezne in motivirane za to, da bi se uvrstili na Euro 2024. Imamo dobre možnosti, to bo drugačna tekma od tiste na San Siru," napoveduje Andrij Rebrov, selektor Ukrajine, ki je odgovorni položaj prevzel pred petimi meseci, nato pa na sedmih srečanjih z Ukrajino izgubil le enkrat. Ravno na gostovanju v Italiji, ko je na San Siru v Milanu izgubil z 1:2. Tokrat bo drugače, saj se bo na tribunah stadiona v Leverkusnu stiskalo ogromno ukrajinskih navijačev. Ukrajina je sicer na zadnjem Euru dosegla imeniten rezultat, saj se je uvrstila med osem najboljših.

Ukrajina je pred 24 leti v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo nepričakovano izpadla proti Sloveniji. Foto: Reuters

Rebrov je nekdanji vrhunski ukrajinski napadalec. V reprezentanci je pred leti sodeloval v napadu z legendarnim Andrijem Ševčenkom, s katerim sta leta 1999 doživela šok, ko sta v play-offu za EP 2000 izpadla proti Sloveniji. Takrat je Rebrov na povratni tekmi Ukrajino popeljal v vodstvo v 68. minuti po sporni 11-metrovki, a je osem minut pozneje v zasneženem Kijevu izenačil Miran Pavlin. In slovenska nogometna pravljica se je rodila.

Rebrova odlično pozna slovenski reprezentančni branilec Miha Blažič, saj je bil njegov trener pri Ferencvarošu. Ukrajinski strateg se je leta 2021 preselil v ZAE in vodil Al Ain iz Abu Dabija, 7. junija 2023 pa je postal ukrajinski selektor. Na sedmih tekmah je zbral štiri zmage, dva remija in en poraz. Izgubil je le v Milanu proti Italiji (1:2), remiziral pa na prijateljski tekmi z Nemčijo (3:3) in kvalifikacijskem dvoboju z zmagovalci skupine Angleži (1:1).