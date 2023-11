Jubilejna Zlata lisica ne bo prav nič štajerska

Jubilejna 60. Zlata Lisica bo drugačna kot vse prej. Četrtič zapored bo organizirana v Kranjski Gori, organizator pa ne bo več mariborski ASK Branik, temveč Smučarska zveza Slovenije, ki je kupila blagovno znamko Zlata lisica. Za pripravo proge naj bi najeli kranjskogorske smučarske delavce in ne mariborskih, kar pa številnim pod Pohorjem ni preveč všeč. V štajerski metropoli sicer verjamejo, da se bo nekega dne tekmovanje spet vrnilo na Pohorje.

Zlata Lisica sodi v Maribor, pravijo Štajerci. V Kranjski Gori je bik obisk navijačev vedno precej slabši. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zlata lisica bo to zimo praznovala 60. let. Tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučark v veleslalomu in slalomu bo šestega in sedmega januarja 2024. Četrtič zapovrstjo Zlate lisice ne bo v Mariboru, temveč bo v Kranjski Gori na strmini, ki sicer marca gosti pokal Vitranc. "Po številnih vprašanjih in dvomih, ali bomo Zlato lisico letos sploh našli v koledarju smučarskih tekem v Sloveniji, imamo danes gotov odgovor. Po trudu in prizadevanjih Smučarske zveze Slovenije Zlata lisica ostaja doma, v Sloveniji," so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, ki bo v celoti prevzela organizacijo tega tekmovanja. Med prvo in drugo vožnjo sobotnega veleslaloma bo navijače v Podkorenu ogreval Magnifico.

Smučarska zveza Slovenije se je s predstavniki mariborskih organizatorjev tekmovanja, mariborskim Branikom, dogovorila o uporabi skozi šest desetletij uveljavljenega imena znamke prireditve Zlata lisica. Samo organizacijo dvodnevnega tekmovanja bo tako prevzela ekipa pod okriljem nacionalne zveze. Za pripravo proge naj bi po naših podatkih najeli kranjskogorske delavce in ne mariborskih, ki so v prejšnjih treh izvedbah, čeprav je bila Lisica v Podkorenu, vseeno vodili dela na sami progi.

Novo izvedbo tega tekmovanja bo zaznamoval slogan Doma v Sloveniji. "Smučarska zveza Slovenije tekmovanje organizira z željo in namenom, da te pomembne tekme svetovnega pokala v ženskem alpskem smučanju ohranimo v Sloveniji. Hkrati stremimo k pogojem, ki bodo omogočali, da bi v prihodnosti Zlato lisico vrnili domov, pod Pohorje," so zapisali.

Prodaja vstopnic se bo začela v ponedeljek, 20. novembra, v spletni prodaji in na vseh prodajnih mestih Eventima, ko bo vsem za kratek čas na voljo omejeno število dnevnih vstopnic po 9,90 evra. Otroci do dopolnjenega šestega leta imajo brezplačen vstop.

Zlata lisica naj bi se nekega dne vendarle vrnila na Pohorje

Foto: Grega Valančič/Sportida ASK Branik je v zadnjih letih, tudi ko je bilo treba Zlato lisico seliti v Kranjsko Goro, že dokazal, da lahko tekme pripravi na najvišji ravni, pa četudi na "gostujočem" terenu. In zato tistim, ki so leta in leta, nekateri celo desetletja, skrbeli za pripravo terena prodaja blagovne znamke ni preveč všeč.

Generalni sekretar Branika Gregor Lednik je za STA potrdil, da so za 60. izvedbo Zlate lisice dosegli dogovor s Smučarsko zvezo Slovenije o uporabi blagovne znamke Zlata lisica. "Ko bodo izpolnjeni pogoji za vrnitev te smučarske tekme v Maribor, pa bodo glavni organizatorji znova v ASK Branik Maribor, tudi z uporabo znamke Zlata lisica," je dejal Lednik. Lednik je potrdil, da so se s SZS dogovorili za denarno nadomestilo za uporabo imena Zlata lisica, znesek je po besedah Lednika "poslovna skrivnost".