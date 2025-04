Katera naj postane naj planinska pot 2025?

Že osmič lahko glasujete za naj planinsko pot in s tem prispevate k temu, da bodo slovenske planinske poti varnejše in bolje označene.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije je Zavarovalnica Triglav izbrala šest poti, ki so zaradi vpliva narave ali človeka potrebne obnove. Nekatere med planinskimi potmi v izboru so zelo zahtevne in jih markacisti planinskih društev, ki skrbijo zanje, sami brez tehnične ekipe markacistov Planinske zveze Slovenije ne bodo mogli izvesti.

Tukaj smo na vrsti vi in mi. S svojim glasom povejte, katera od šestih planinskih poti v izboru vam je najbolj pri srcu, Zavarovalnica Triglav pa bo namenila sredstva za njeno obnovo. V nadaljevanju pod obrazcem si oglejte, katere planinske poti so v izboru, in preberite njihove opise. Ker so poškodovane, so nekatere trenutno zaprte in nevarne.

Glasovanje za Naj planinsko pot 2025 poteka od 14. 4. 2025 do vključno 8. 6. 2025 na portalu Vse bo v redu.

Foto: Bogdan Selinger

Mašun–Mali Snežnik–Veliki Snežnik

Lahka planinska pot, po kateri vodi tudi obhodnica E-6. Raznolika pot vodi po cestah, kolovozih in stezah skozi gozd do obeležja, kjer se odpre prvi obširni razgled, ki seže prek Nanosa vse do Alp. V nadaljevanju se vzpenjamo skozi ruševje prek Malega Snežnika in naprej po strmem pobočju Velikega Snežnika vse do vrha.

Za pot skrbi PD Snežnik Loška dolina. Pot bodo pomagali urediti markacisti MDO Ljubljana. Nujna sta dobra označitev in čiščenje poti.

Foto: Vili Vogelnik

Ljubelj–Dom na Zelenici–Begunjščica

Z Ljubelja proti Zelenici se nam ob vzponu po lahki planinski poti širijo pogledi na obsežna melišča Begunjščice na levi in greben Ljubeljščice na desni. Pot nas nato v rahlem vzponu pripelje do koče na Zelenici. Od tu nas proti Begunjščici popelje zahtevna planinska pot z nekaj varovali, ki nam pomagajo pri napredovanju po poti, kjer se širijo vse lepši razgledi.

Za pot skrbi PD Tržič. Obnova bo obsegala zamenjavo jeklenice in označitev. Pri tem bo potrebna podpora tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije.

Foto: PD Radovljica

Draga–Roblekov dom–Begunjščica

Lahka planinska pot nas vodi po slikoviti soteski in naprej po stezi skozi gozd, ki višje na poti postaja vse redkejši, pot pa vse strmejša. S široke in dobro nadelane poti se nam občasno odprejo lepi razgledi. Od Roblekovega doma zopet pridemo v gozd, ki se hitro spremeni v grmičevje in višje v ruševje ter nam nudi lepe razglede na Gorenjsko. Pot je tu strma in včasih nevarna za zdrs.

Za pot skrbi PD Radovljica. Predvideno je popravilo bočnih opor in lesenih stopnic. Pri tem bo potrebna podpora tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije. Obnoviti bo treba tudi planinske oznake.

Foto: Katarina Kotnik

Logarska dolina–Okrešelj–Kamniško sedlo

Zahtevna planinska pot vodi iz Logarskega kota v Logarski dolini, kjer kmalu prečkamo most prek Savinje in se ohladimo ob slikovitem slapu Rinka. Naprej nas varovala in strma pot vodijo navzgor po prijetnem gozdičku ob robu slapa. Na vrhu slapa še enkrat prečkamo Savinjo in nato nadaljujemo strm vzpon ob strugi Savinje, kjer pot omogočajo lesena in jeklena varovala. Nato nas pot skozi gozd pripelje na Okrešelj s čudovitimi razgledi.

Za pot skrbi PD Celje Matica. Tri poplave v preteklih dveh letih so uničile most in naredile dva večja podora, ki ju je treba sanirati. Pri tem bo potrebna podpora tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije.

Foto: PD Postojna

Razdrto–Vojkova koča na Nanosu

Planinska pot z Razdrtega do Vojkove koče na Nanosu, ki je med zelo priljubljenimi, velja za zahtevno in strmo. Spodnji del poteka po gozdu, nato pa preide v pravo visokogorsko doživetje z uporabo klinov in jeklenic. Z vsakim korakom se odpira lepši razgled. Zadnji del poti po golem vršnem delu nas pot pripelje do oddajnika, za katerim se v majhnem gozdičku nahaja Vojkova koča.

Za pot skrbi PD Postojna. Obnova poti bi vključevala zamenjavo obrabljenih varoval, odstranjevanje nakopičenega kamenja in prečno utrjevanje poti. Pri tem bo potrebna podpora tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije.

Foto: PD Kranj

Suhadolnik–Taška–Cojzova koča

Lahka planinska pot nas s cest kmalu povede na kolovoz in nato na pešpot skozi gozd vse do razcepa, kjer se lahko odločimo, ali si bomo zadali izziv po zahtevni poti, zavarovani z lesnimi in jeklenimi varovali, ali bomo nadaljevali po lahki planinski poti vse do Cojzove koče na Kokrskem sedlu.

Za pot skrbi PD Kranj. Hud podor je pot uničil, zato jo bo treba temeljito obnoviti. Pri tem bo potrebna podpora tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije.

Zavarovalnica Triglav, bo zmagovalno pot razglasila na Dnevu slovenskih planincev, ki bo 14. 6. 2025 na Jančah. Planinskemu društvu, ki skrbi za pot, bo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije predala simbolični klin.