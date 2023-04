Menjava v ekipi Ilke Štuhec

V ekipi druge najboljše smukačice pretekle zime so se po odhodu trenerja hitro odzvali in ekipi dodali novega člana. Poleg glavne trenerke Darje Črnko, ki je to vlogo opravljala tudi v pretekli sezoni, bo trenersko funkcijo opravljal še Natko Zrnčić Dim, so sporočili iz njene ekipe. Ta bo zamenjal Marka Vukičevića.

Kot strela za jasnega je v začetku tega meseca priletela informacija, da Marko Vukičević po odlični sezoni Ilke Štuhec zapušča štab slovenske smučarke, ki po poročanju Sportkluba ni več našel skupnega jezika z vodjo ekipe Darjo Črnko. V ekipi 31-letne Štajerke so bili zato primorani v iskanje zamenjave, to pa so hitro našli v nekdanjem hrvaškem smukaču Natku Zrnčiću Dimu.

Hrvat je profesionalno smučarsko kariero tekmovalca končal po tekmovalni sezoni 2018/19, kmalu za tem pa se je podal v trenerske vode. Do zdaj je deloval v hrvaški reprezentanci, mednarodni ekipi tekmovalcev in v nekaj individualnih ekipah. "Veseli smo, da se nam pridružuje Natko, ki je izkazal velik interes in pripravljenost na delo. Kot majhna ekipa potrebujemo osebo, ki je trenersko podkovana, obenem pa pripravljena pomagati tudi pri organizacijskih zadevah, saj se po številu ljudi ne moremo kosati z velikimi nacijami in reprezentancami. Končne odločitve so moje in s tem tudi odgovornost, a z njim, kot tudi drugimi člani ekipe, se bom posvetovala, saj smo in bomo delovali kot ekipa. Verjamem, da lahko z Natkom nadaljujemo uspešno delo, tudi on je bil smukač in to je za tekmovalca lahko dodaten plus," je ob spremembi dejala glavna trenerka Darja Črnko.

Natko Zrnčić Dim je novi član ekipe Ilke Štuhec. Foto: Guliverimage

Kot tekmovalec je Zrnčić Dim v svetovnem pokalu nastopal 14 let, pri čemer je petkrat stal na zmagovalnih stopničkah. "Delati s šampionko, kar je Ilka tako na smučišču kot zunaj njega, je izjemna priložnost, čast in izziv. Verjamem, da se bomo dobro ujeli in delali na najvišji mogoči ravni. Z Ilko se dobro poznava, v preteklosti sva tudi že skupaj trenirala, ko se je vračala po poškodbah in se pridruževala naši reprezentanci," pa je ob sklenitvi sodelovanja dejal 37-letni Zrnčić Dim.

Kot so še sporočili iz ekipe Štuhčeve, je njena ožja ekipa za tekmovalno sezono 2023/24 je s tem dokončno sestavljena. Poleg glavne trenerke in vodje ekipe Darje Črnko ter trenerja Zrnčića Dima bosta tu še fizioterapevtka in kondicijska trenerka Tina Kobale ter serviser Roland Schneeberger.

