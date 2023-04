Veliko presenečenje v ekipi Ilke Štuhec

Čeprav je sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju že končana, pa alpski smučarji in smučarke v tem času ne mirujejo. Ilka Štuhec je v teh dneh izkoristila dobre snežne razmere za trening na Peci, od koder pa so po poročanju Večera prišle informacije, da je ekipo specialistke za smuk presenetljivo zapustil trener Marko Vukičević.

Ilka Štuhec kljub končani sezoni svetovnega pokala še ni dočakala časa za odmor in počitek. Kljub koncu tekmovalnega obdobja, ko je po tekmah svetovnega pokala sledilo še državno prvenstvo, pa želi Mariborčanka na snegu ostati do konca maja. Po težkih treh sezonah, v katerih se je spogledovala celo s koncem kariere, je bil po koncu letošnje tekmovalne zime v svetovnem pokalu na obrazu Ilke Štuhec znova širok nasmeh, ki ga je ob koncu sezone okitila še z medaljo za drugo mesto v seštevku smuka. A kljub uspešni sezoni so se zdaj v tabor Štuhčeve prikradle določene skrbi in dvomi.

Čeprav sta tako Štuhčeva kot njena mati in glavna trenerka Darja Črnko po koncu sezone upali in skorajda trdili, da se ekipa slovenske šampionke pred novo sezono ne bo spreminjala, pa se je na koncu zgodilo ravno to. Kot poroča Večer, se namreč od ekipe dvakratne svetovne prvakinje poslavlja trener Marko Vukičević, ki je bil desna roka Črnkove, in se je po besedah tako Štuhčeve kot Črnkove odlično vklopil v celotno ekipo. V intervjuju za Večer je Štuhčeva omenjeno informacijo o odhodu Vukičevića tudi potrdila. "Res, glede tega nimamo miru. Karkoli dokončnega še ni znano. Tako preprosto pač to je," je bila za Večer redkobesedna Štuhčeva, ki o razlogih za slovo ni spregovorila.

Marko Vukičević (na fotografiji desno od Ilke Štuhec) presenetljivo zapušča tabor Štuhčeve. Foto: Guliverimage

Pomemben kamenček v mozaiku uspeha

Vukičević je bil v pretekli sezoni zelo pomemben člen pri novi pomladi in vrnitvi med najboljše slovenske šampionke. Ta je v pred kratkim končani sezoni po skoraj štirih letih decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri. S skupno osvojenima 602 točkama je presegla mejnik vseh treh prejšnjih sezon, ko je v treh zimah skupaj nabrala "le" 514 točk, s povsem prenovljenim pristopom pa je dokazala, da ji je uspel zadetek v polno.

Zato je informacija o odhodu Vukičevića po tako uspešni sezoni še toliko večje presenečenje. Pred slabimi tremi tedni je v intervjuju za Sportal o doprinosu nekdanjega smučarja h ekipi Štuhčeve spregovorila tudi Darja Črnko. "Marko je ponavadi tisti, ki umiri situacijo, ko jaz postanem nervozna. Z Ilko sta se res izredno ujela in njegov del nalog sem njemu povsem prepustila. Če jaz menim, da je nekdo dober v tem, kar počne, in če to naredi korektno, potem me res ne skrbi. Res je velik doprinos k ekipi, tudi s svojo mirnostjo. Pove in naredi bistvo, po domače povedano ne bluzi. To res cenim, saj je v smučanju res veliko trenerjev, ki bluzijo in jih sama ne prenesem. On pa je res korekten, poleg tega pa se še lažje poistoveti z Ilko, ker je tudi sam pred letom dni še stal na tekmovalnih smučeh," je takrat dejala Črnkova, ki tako za zdaj na trenerskem mestu ostaja sama.

Preberite še: