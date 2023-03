Ilka Štuhec obžaluje le eno stvar

"Žal mi je, da se je sezona končala, to sem povedala tudi Sofii (Goggii, op. p.), ko sem ji čestitala, a ona ni bila tega mnenja (smeh, op. p.)," je po koncu sezone in zmagi na zadnjem smuku svetovnega pokala v Andori povedala slovenska smučarka Ilka Štuhec. Danes je predstavnikom sedme sile ponosno pokazala medaljo, ki jo je osvojila kot druga najboljša smukačica svetovnega pokala.

Po težkih treh sezonah, v katerih se je spogledovala celo s koncem kariere, je po koncu letošnje zime na obrazu Ilke Štuhec znova širok nasmeh, ki ga je ob koncu sezone okitila še z medaljo za drugo mesto v seštevku smuka. Slovenska šampionka in svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v tej sezoni doživela novo pomlad, po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri.

S skupno osvojenima 602 točkama je presegla mejnik vseh treh prejšnjih sezon, ko je v treh zimah skupaj nabrala "le" 514 točk, s povsem prenovljenim pristopom pa je dokazala, da ji je uspel zadetek v polno. "Ne morem reči, da sem tak izkupiček ravno pričakovala, sem pa vedela, da lahko dosežem marsikaj glede na to, kaj se je dogajala na pripravah in treningih. Bila sem samozavestna, vedno bolj sem uživala v tem, kar delam, vedno bolj sem napadala. Že v Lake Louisu se je dobro začelo, potem pa je bilo samo še boljše. Kljub temu med sezono ni bilo vse ravno rožnato, vključno z Meribelom, tudi s poškodbo mame. Kar veliko je bilo treba predelati."

V petek je sezono sklenila z zmago na smuku v Soldeu. Foto: Reuters

Žal ji je, da se je sezona končala

Na svetovnem prvenstvu v Meribelu je že na dokaj načeti progi osvojila šesto mesto v smuku. "V Meribelu mi je uspela skoraj popolna vožnja v prvenstvu, ki pa je bila na koncu dovolj 'le' za šesto mesto. Tudi zato sem potrebovala nekaj časa, da sem lahko naprej tekmovala brez slabe vesti in pomislekov, zakaj se ni izšlo. Tudi v nadaljevanju sezone mi je uspelo smučati dobro, za konec je bila še ta zmaga. Kot sem rekla, ni slabo, vedno pa je lahko še boljše," je prepričana nasmejana Štajerka, ki je v petek z zmago na smuku v Soldeu na finalu svetovnega pokala postavila piko na i odlični sezoni.

"Napadla sem, vedela sem, kaj mi lahko uspe. Žal mi je, da se je sezona končala, to sem povedala tudi Sofii (Goggii, op. p.), ko sem ji čestitala, a ona ni bila tega mnenja (smeh, op. p.). To je bil čudovit zaključek in z dobro popotnico lahko čakamo začetek nove sezone," je prepričana Štuhčeva, ki je pred začetkom te zime z opremljevalca Stöckli presedlala na Kästle, pri katerem se ji je odprl nov svet. Na smučeh je zasijala nova Ilka, ta pa je bila nadgradnja mlajše smučarke, ki je v preteklih letih posegala po vrhu smukaških tekem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kästle prispeval k novemu rojstvu

Tako ena kot druga stran imata več razlogov za zadovoljstvo. "Res smo lahko zadovoljni s tem, kar se je zgodilo ob prehodu na Kästle. V tej sezoni je bilo v svetovnem pokalu kar veliko menjav opreme in vsi niso imeli takšne sreče, kot sem jo imela jaz. Stvari so se res izšle, oni so potrebovali mene, jaz pa njih. Vse leto sem tekmovala s smučmi, na katerih sva vse poletje delala s serviserjem. Smuči za hitre discipline ni treba menjati vsako leto, mislim pa, da ne glede na to, česa se bomo lotili, ne bo nobenih težav s podporo in razvojem," je prepričana Štuhčeva, ki po dolgem času znova uživa v smučanju.

"Zagotovo sem opazila tudi napredek pri psihološki pripravi. Sem se pa letos nekajkrat presenetila v določenih situacijah, na primer takrat, ko je mama padla pred superveleslalom na svetovnem prvenstvu, pa tudi s tem, kaj sem naredila po slabi prvi tekmi v Kvitfjelu oziroma kaj sem čutila, da hočem narediti. Res je poleg fizičnega treninga pomemben tudi psihološki, da lahko potem v težkih trenutkih narediš korak naprej," je prepričana Mariborčanka, ki ob tem ni pozabila na vse težave v svoji karieri, ko so jo mnogi že povsem odpisali.

"Zagotovo sem opazila tudi napredek pri psihološki pripravi," pravi. Foto: Guliver Image

"Ne bi bila rada krivična in koga pozabila, a vsi, ki so mi stali ob strani, vedo, kdo so. Normalno je, da se ob uspehih prikaže več ljudi, a vsi tisti, ki so bili pred enim letom ob meni v tistem nezavidljivem položaju, res vedo, kdo so. Ni jih bilo veliko," se spominja, ob tem pa so bila njene vrnitve med najboljše vesele tudi skoraj vse sotekmovalke. "Zagotovo niso bila vsa dekleta vesela, a z večino smo v dobrih odnosih, z nekaterimi celo v odličnih, tako da smo skupaj jokale tudi zdaj, ne samo takrat, ko je bilo težko. To mi veliko pomeni, ker samo tekmovalci vemo, kaj prestajamo, kaj tvegamo in kaj vse se skriva v ozadju."

Darja Črnko Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav je nad sezono svetovnega pokala padel zastor, pa za slovensko šampionko dela še ni konec. "Zdaj me čakajo še državno prvenstvo, treningi in testiranja, tako da bo čas za počitek verjetno prišel konec maja oziroma na začetku junija. Zdaj se bomo na naslednjem treningu usedli skupaj, pogovorili in naredili načrt za naprej. Ne bo nam dolgčas," je dejala Štuhčeva, ki bo v nasprotju s prejšnjo sezono, v kateri je bilo ogromno novosti, zdaj stavila na preverjen recept. Ostaja sodelovanje z opremo Kästle, ob tem pa najverjetneje ne bo nobenih sprememb v njeni ekipi, v kateri poleg vodje ekipe in glavne trenerke Darje Črnko velik delež opravljata trener Marko Vukičević ter kondicijska trenerka in fizioterapevtka Tina Kobale.

In čeprav se sneg po končani sezoni še ni začel zares taliti, Štajerka že pogleduje proti naslednji zimi, v kateri si želi nadgradnje in izboljšav, tudi v superveleslalomu. "Ta disciplina je zame zelo velik izziv, kar se je videlo tudi na tekmah, na katerih se je včasih izšlo, včasih pa ne. Vsekakor me čaka izboljšava preklopa voženj s treningov na tekme, saj sem pred sezono na treningih večino časa smučala boljše kot potem med sezono, ko ni šlo vedno na vso moč. Tukaj so zagotovo še rezerve," je še prepričana Mariborčanka.

Novinarska konferenca Ilke Štuhec po koncu sezone (fto: Grega Valančič/Sportida):

