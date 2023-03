Poslovila se je druga najuspešnejša francoska smučarka

Tessa Worley se je po finalu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Andori pri 33 letih odločila končati kariero. V svetovnem pokalu je zmagal 16-krat. Od Francozinj je v svoji karieri več zmag zbrala Carole Merle, 22. In ni edina od uspešnih smučark in smučarjev, ki končuje tekmovalno pot.

Dvakratna svetovna prvakinja v veleslalomu v letih 2013 in 2017 Tessa Worley je v več kot 17 letih kariere nastopila na 255 tekmah svetovnega pokala in dosegla 36 stopničk, vključno s 16 zmagami. Vse uvrstitve na oder za zmagovalke je vpisala v veleslalomu. Leta 2017 je zmagala tudi na veleslalomu za Zlato lisico v Mariboru, pred tem pa je v Sloveniji slavila na veleslalomu, ki je bil leta 2012 v Kranjski Gori, kjer je bila še trikrat na stopničkah, nazadnje lani z drugim mestom.

Tessa Worley Foto: Guliverimage Worleyjeva, njen oče je Avstralec, mama Francozinja, je četrta najuspešnejša veleslalomistka v zgodovini svetovnega pokala alpskih smučark po številu stopničk in tretja po številu zmag. "Kraljica se priklanja, hvala za vse, Tessa Worley," je na Twitterju zapisala francoska smučarska zveza. Prvič je v svetovnem pokalu nastopila stara 16 let. Od Francozinj je v svoji karieri več zmag zbrala Carole Merle, 22.

"Odhajam spokojna, srečna, zelo ponosna na vsa ta leta," je izjavila pred mikrofonom Eurosporta. "Šport mi je prinesel toliko. Mislim, da bom pogrešala smučanje, tega se ne morem prav zavedati. Čez nekaj mesecev mislim, da bom dojela. Nekatere stvari bom pogrešala, a sem spokojna in vesela. Želim si še kaj doživeti, a ostajam strastna privrženka smučanja."

Prvo zmago je tekmovalka iz Albertvilla vpisala novembra 2008 v Aspnu, pri komaj 19 letih. Od takrat ni več zapustila kroga najboljših smučark na svetu v veleslalomu, njeni najljubši disciplini. Utrpela je več poškodb, vključno z desnim kolenom decembra 2013, zaradi česar ni nastopila na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. V njeni vitrini s trofejami tako manjka le olimpijska medalja. Ima tudi dva mala kristalna globusa v razvrstitvi veleslaloma, ta je osvojila v letih 2017 in 2022.

Po pravkar končani sezoni kariero končuje precej zelo uspešnih smučarjev: Švicarja Beat Feuz in Mauro Caviezel, francoski veteran Johan Clarey, Američana Travis Ganong in Steven Nyman, Kanadančan Trevor Philp, Avstrijec Matthias Mayer, Italijan Matteo Marsaglia in Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen ter Francozinji Coralie Frasse Sombet in Nastasia Noens. Upokojili sta se tudi Kanadčanka Marie-Michele Gagnon in Avstrijka Nicole Schmidhofer.