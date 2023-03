Ilka Štuhec z izjemno zmago sklenila sezono

Končni vrstni red: 1 ŠTUHEC Ilka SLO 1:30,35 2 GOGGIA Sofia ITA 1:30,86 +0,51 3 GUT-BEHRAMI Lara ŠVI 1:31,16 +0,81 4 BRIGNONE Federica ITA 1:31,31 +0,96 5 PUCHNER Mirjam AVT 1:31,36 +1,01 6 JOHNSON Breezy ZDA 1:31,37 +1,02 7 WRIGHT Isabella ZDA 1:31,41 +1,06 8 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:31,52 +1,17 9 WEIDLE Kira NEM 1:31,55 +1,20 GAUCHE Laura FRA +1,20 11 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:31,59 +1,24 ...

Finale svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske se je začel povsem po slovenskih željah. Ilka Štuhec je na zadnjem smuku sezone s številko enajst naravnost zablestela. Razen sektorja do prvega merjenja vmesnega časa je bila v drugem delu proge Mariborčanka daleč pred konkurenco. Štuhčeva, ki je dober nastop napovedala že s četrtim in drugim mestom na treningih, do zdaj v Soldeuu na smuku sploh še ni nastopila (leta 2019 je tu izpustila zadnjo tekmo sezone), je bila pa 11. na kombinaciji in superveleslalomu februarja 2016. Štuhčeva je ob prihodu v cilj za kar 81 stotink sekunde premagala takrat drugo Švicarko Laro Gut-Behrami. Zatem se je na drugo mesto prebila Italijanka Sofia Goggia, ki pa je za slovensko šampionko zaostala več kot pol sekunde (+0,51).

Veselje Ilke Štuhec ob prihodu v cilj. Foto: Guliverimage

Štuhčeva je tako v velikem slogu prišla do svoje enajste zmage v svetovnem pokalu in skupno 21. stopničk, s čimer je postala četrta najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu. Pred njo so le Mateja Svet (22), Bojan Križaj (33) in Tina Maze (81). 32-letna Štajerka je v tej sezoni štirikrat stala na stopničkah, dvakrat je bila druga, poleg zmage v Soldeuu pa je bila najhitrejša še konec januarja na smuku v Cortini d'Ampezzo. S sedmimi smukaškimi zmagami je najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu, na štirih smukih je zmagala Tina Maze, ki je sicer zbrala vsega skupaj 26 zmag v svetovnem pokalu. Skupaj v moški in ženski konkurenci ima Slovenija zdaj 89 zmag v svetovnem pokalu.

"Iskreno te zmage nisem pričakovala, sem pa vedela, česa sem sposobna, sploh glede na treninge. Pogoji na tekmi so se malce spreminjali, nekaj časa je pihalo, potem spet ne, tako da nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Ko pač nastopi tvoj trenutek, moraš dati vse od sebe in se znajti v pogojih, ki so v tistem trenutku. Mislim, da sem se zelo dobro prilagodila na te spomladanske snežne razmere, in sem zelo zadovoljna," je v prvem komentarju po zmagi za SZS dejala Štajerka, ki je bila z naskokom boljša od tekmic.

Ilka Štuhec v družbi Sofie Goggie in Lare Gut-Behrami. Foto: Guliverimage

"Malenkosti bi še lahko izboljšala, a generalno gledano je bila to dobra vožnja. Ko sem prišla v cilj, sem glede na čase, ki smo jih vozile na treningih, in stanje v cilju vedela, da je bila moja vožnja zelo hitra. Tako da sem samo čakala na preostale in uživala. Sezona je bila res odlična, malce je kar škoda, da je konec, a se veselim naslednje," je še povedala 32-letnica.

Tako kot zmagovalka velikega kristalnega globusa (Mikaela Shiffrin) je bila sicer že pred to tekmo znana tudi že zmagovalka malega globusa v smuku (Sofia Goggia). Italijanka je osvojila pet od devetih smukov za svetovni pokal, smuka na svetovnem prvenstvu pa ni dokončala. Na koncu je zbrala 740 točk oziroma 169 točk več od Ilke Štuhec, ki je v smuku zbrala 551 točk. Mariborčanka si je že pred preizkušnjo v Soldeuu zagotovila srebrno kolajno v seštevku sezone. Tretje mesto v seštevku smuka pa je na koncu pripadlo Švicarki Corinne Suter (309 točk).

Štuhčeva si je z osvojenimi vsaj 500 točkami v seštevku zime zagotovila tudi nastop na superveleslalomu, ki bo v četrtek. Če bi želela, bi lahko nastopila tudi na veleslalomu in slalomu.

Dobitnica velikega kristalnega globusa in zmagovalka rekordnih 87 tekem v svetovnem pokalu Američanka Mikaela Shiffrin na zadnjem smuku ni nastopila. V tej zimi je tekmovala na petih in bila vselej v prvi deseterici.