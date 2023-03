Ilka Štuhec pokazala, da bo na finalu v igri za zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Avstrijko Nino Ortlieb, ki je bila najhitrejša, je Ilka Štuhec zaostala 64 stotink sekunde. Tretja je bila Italijanka Sofia Goggia (+1,17). Smuk se bo v sredo začel ob 11.30.

Soldeu bo zadnje tekme v sezoni gostil od srede do nedelje. Pri ženskah si je Američanka Mikaela Shiffrin že zagotovila veliki kristalni globus in dva mala, veleslalomskega in slalomskega. Smukaškega je osvojila Goggia, Ilka Štuhec pa si je v smukaškem seštevku prav tako že zagotovilo srebrno kolajno za drugo mesto.

Za ženski superveleslalomski seštevek se bo odvil peteroboj med Italijanko Eleno Curtoni (332), Švicarko Laro Gut-Behrami (-19), Avstrijko Cornelio Hütter (-25), Norvežanko Ragnhild Mowinckel (-26) in Italijanko Federico Brignone (-44).

Ana Bucik si je zagotovila nastopa v slalomu kot osma najboljša in v veleslalomu kot 14. V boj za končne stopničke v teh dveh seštevkih ne more več poseči.