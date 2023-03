Štuhčeva po srebro, na treningu tik za najboljšimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zaključku sezone imajo pravico nastopa tisti tekmovalci in tekmovalke, ki so v skupnem seštevku zaedli mesto med 25 najboljšimi v posameznih disciplinah, mladinski svetovni prvaki ter tekmovalci, ki so v sezoni presegli mejo 500 točk. Točke za svetovni pokal sicer prejme le najboljših 15.

Goggii globus, Štuhčeva druga

V seštevku smukaške razvrstitve si je mali kristalni globus že zagotovila Italijanka Sofia Goggia, ki je zbrala 660 točk. Drugo mesto bo pripadlo Štuhec (451), za tretje mesto pa se teoretično bori še osem tekmovalk. Najbolje med njimi kaže tretji Italijanki Eleni Curtoni (308) in četrtouvrščeni Suter (289).

V torek bo na sporedu še drugi trening, tekma bo v sredo ob 11.30.