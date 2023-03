Avstrija jo je vendarle dočakala, Ilka Štuhec daleč zadaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarke se ta konec tedna mudijo v Kvitfjellu, kjer so se danes za uvod pomerile na superveleslalomu za svetovni pokal. Zmage se je razveselila Avstrijka Cornelia Hütter, ki je za stotinko prehitela Italijanko Eleno Curtoni in tako Avstriji priborila prvo žensko zmago v tej sezoni svetovnega pokala. Brez točk svetovnega pokala je ostala Ilka Štuhec, ki se na zaviti progi ni znašla, za 30-letno Avstrijko je zaostala skoraj tri sekunde (2,93) in preizkušnjo končala na 35. mestu.