Alpske smučarke svetovni pokal nadaljujejo v Lillehammerju, na prizorišču olimpijskih iger 1994, kjer v hitrih disciplinah pogosteje tekmujejo smučarji. Na zahtevni progi v Kvitfjellu Ilko Štuhec in tekmice čakajo dva superveleslaloma (petek in nedelja) in smuk (sobota). V sredo so opravile prvi trening. Mariborčanka je dosegla deveti čas (sekunda 16 stotink zaostanka). Vodilna smukačica v sezoni Sofia Goggia je bila 16., sekundo in pol za najhitrejšo.

V St. Moritzu je Mikaela Shiffrin to zimo zmagala v superveleslalomu. Foto: Guliver Image In najhitrejša? Nihče drug kot Mikaela Shiffrin, najuspešnejša smučarka vseh časov, zmagovalka 85 tekem svetovnega pokala. Američanka je to zimo najprej presegla Lindsey Vonn (82), zdaj je na pragu izenačitve rekordnih 86 zmag Ingemarja Stenmarka. Nazadnje je zmagala na prvem slalomu v Špindlerjevem Mlynu. Na drugem je bil druga, pretekli konec tedna pa v Crans Montani ni nastopala.

Izenačenje Stenmarkovega rekorda v smuku ali superveleslalomu bi bilo še bolj posebna zgodba. To sezono je od 11 zmag le eno dosegla v hitrih disciplinah (superveleslalom v St. Moritzu). Od 85 zmag v karieri jih ima 52 v slalomu, samo tri v smuku. Smuk je nazadnje osvojila v finalu prejšnje sezone, marca 2022 v Courchevelu. Se je pa pred dnevi oglasil Stenmark in dejal, da je Mikaela veliko boljša, kot je bil on, in ji napovedal več kot 100 zmag. Povsem mogoče, saj ima šele 27 let. Če bo le vztrajala, v belem cirkusu se namreč potihoma govori, da bi lahko kmalu končala kariero.