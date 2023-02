Legendarni Stenmark o Mikaeli Shiffrin: Veliko boljša je, kot sem bil jaz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Seveda je vse odvisno od tega, koliko let bo nadaljevala kariero. Zagotovo pa bo dosegla sto zmag." Stenmark je v karieri dosegel 86 zmag v svetovnem pokalu, 27-letna Američanka jih ima trenutno 85 v svetovnem pokalu.

Shiffrinova lahko izenači in preseže Stenmarkov rekord na prihajajočih tekmah svetovnega pokala od 3. do 5. marca v Kvitfjellu na Norveškem. Na sporedu sta dva superveleslaloma in en smuk.

"Veliko boljša je, kot sem bil jaz," je dejal Stenmark. Sloviti Šved, ki je smučal za smučkah begunjskega Elana, sebe ne more in noče primerjati z ameriško šampionko.

Ingemar Stenmark je na belih strminah prevladoval v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Zadnjo zmago je vpisal 19. februarja 1989, pred 34 leti, šest let pred rojstvom Shiffrinove. Foto: Guliverimage

Stenmark: Nikoli ne bi mogel biti tako močan v vseh teh disciplinah

"Ima vse. Ima dobro fizično moč, dobro tehniko, močno glavo. Mislim, da je kombinacija vsega tega tisto, kar jo dela tako dobro. Prav tako sem navdušen, da ji gre dobro tako v slalomu, pa tudi v superveleslalomu in smuku. Nikoli ne bi mogel biti tako močan v vseh teh disciplinah," je povedal dvakratni olimpijski prvak, ki je vse svoje zmage osvojil v tehničnih disciplinah.

Stenmark je na belih strminah prevladoval v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Zadnjo zmago je vpisal 19. februarja 1989, pred 34 leti, šest let preden se je rodila Shiffrinova.

Stenmark je 40 zmag vpisal v slalomu, 46 pa na tekmah v veleslalomu. Shiffrinova je 52 zmag dosegla v slalomu, 19 jih je zbrala na veleslalomskih tekmah, dve zmagi ima s paralelnega slaloma, tri s paralelnih mestnih tekem, ob tem pa je petkrat slavila v superveleslalomu, trikrat v smuku in enkrat v alpski kombinaciji.

Stenmark je na svetovnih prvenstvih dosegel pet zmag, Shiffrinova ima po svetovnem prvenstvu v Meribelu sedem naslov svetovne prvakinje.

Sloviti Šved zelo dobro pozna številke, saj uživa v spremljanju Američanke.

"Večino tekem si ogledam," je dejal v videoklicu iz svojega doma v bližini Stockholma. "Da postaneš tako dober smučar, moraš imeti rad smučanje, ona pa ima dober stik s snegom, dober občutek. Prilagodi se lahko vsem vrstam različnih snežnih razmer."

Preberite še: