Hitra in sproščena Ilka v Švici nadaljuje boj za globus #video

"Veselim se zadnje tretjine sezone. Veseli me, da smučam kakovostno, hitro in sproščeno," pred zadnjimi tremi smuki v zimi sporoča Ilka Štuhec. Za njo je dober trening v Švici. Dosegljiv je tudi še mali kristalni globus.

Po smučarkah, ki so v Podkorenu tekmovale januarja, marca v Slovenijo prihajajo še smučarji. Foto: Guliverimage Alpski smučarji so končali svetovno prvenstvo, po nekaj dneh počitka jih zdaj čaka še zaključek svetovnega pokala. Tako za dekleta kot fante je predvidenih še 11 tekem. Smučarji bodo ta konec tedna tekmovali v tehničnih disciplinah nad jezerom Tahoe v Kaliforniji, naslednji v hitrih v Aspnu, 11. in 12. marca pa sledita veleslaloma v Kranjski Gori. Smučarke ostajajo v Evropi: v soboto in nedeljo sta smuk in superveleslalom v Crans Montani, nato sledita tekmovalna konca tedna v Skandinaviji, v Kvitfjellu in Äreju. Za oboje se bo sezona sklenila na finalu v Pirenejih, v zimskosmučarskem središču Soldeu v Andori.

Žan Kranjec Foto: Guliver Image Slovenija ima še dva kandidata za kolajno v skupnem seštevku. V veleslalomu je Žan Kranjec po šestih od desetih tekem tretji. Je 130 točk za vodilnim Marcom Odermattom in 34 pred Loicom Meillardom. Dva domača veleslaloma za pokal Vitranc sta gotovo še dodatna spodbuda, da konča sezono v prvi trojici. Še posebej, ker s šestim mestom na svetovnem prvenstvu ni bil najbolj zadovoljen. Enako velja za Ilko Štuhec, ki je bila šesta na smuku. V svetovnem pokalu je namreč v seštevku te discipline druga, 108 točk za Sofio Goggio. Italijanka po več padcih ni stoodstotna, tako da je za Mariborčanko v igri tudi še mali kristalni globus. Sledijo še trije smuki.

Ilka Štuhec je dva dni trenirala v Švici v Laukerbadu:

Ilka Štuhec Foto: Reuters "Veselim se zadnje tretjine sezone. Veseli me, da smučam kakovostno, hitro in sproščeno. To mi prinaša tudi konstantnost in cilj je, da tako nadaljujem do konca sezone. Kaj bo to prineslo, pa bomo videli po vsaki tekmi. Osredotočam se na svoje smučanje in kot vedno na koncu tekmujem s časom," je pred odločilnim delom sezone za STA povedala Ilka Štuhec. "Po svetovnem prvenstvu sem izkoristila nekaj časa doma, potem pa smo se odpravili v bližino Crans Montane, kjer smo dobro trenirali." Pred prvenstvom je zmagala na smuku v Cortini d'Ampezzo ter bila še dvakrat druga.

Oba velika kristalna globusa že oddana?

Boj za veliki kristalni globus je bolj ali manj že odločen. V ženski konkurenci ima namreč vodilna Mikaela Shiffrin 1.697 točk oziroma 731 več od Petre Vlhove. Zmagovalka 85 tekem svetovnega pokala bo v preostanku sezone skušala preseči rekordnih 86 zmag Ingemarja Stenmarka. V moški pa vodi Marco Odermatt s 1.386 točkami. Švicar je edini, ki je na preteklem svetovnem prvenstvu osvojil več kot eno zlato kolajno. Na drugem mestu Aleksander Aamodt Kilde zaostaja 313 točk.