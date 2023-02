Dan D za Ilko Štuhec: Glede na potek sezone sem več kot pripravljena

Svetovno prvenstvo se bo za specialistke za hitre discipline končalo s kraljevsko disciplino, smukom. Visoke cilje ima tudi Ilka Štuhec, ki je v letošnji sezoni kot prerojena in znova posega po najvišjih mestih. Trenutno je druga smukačica zime, v smukaškem seštevku je pred njo le Sofia Goggia.

Dvaintridesetletnica se je sredi decembra po skoraj štirih letih vrnila na zmagovalni oder svetovnega pokala, ko je bila v St. Moritzu druga. V Cortini D`Ampezzo je stopnjevala formo, najprej zasedla še eno drugo mesto, na drugem smuku pa ugnala vso konkurenco.

Čustveni dnevi

Štuhčeva je bila na prvem treningu smuka tretja, drugega je izpustila, na tretjem pa je zasedla 18. mesto. Zadnje dni je preživela na "čustvenem vrtiljaku". Njena mati in trenerka Darja Črnko si je namreč pri padcu v Franciji zlomila nogo in tam že prestala operativni poseg.

"Glede na potek sezone pa mislim, da sem več kot pripravljena." Foto: Mediaspeed

"Tina (Kobale, op. p., fizioterapevtka in kondicijska trenerka) in vsi preostali so me pomirili, da je mama v najboljših rokah zdravnikov in medicinskega osebja, res sem jim hvaležna. Zato mi je potem to nekako uspelo malce odmisliti, čeprav sem se najprej, priznam, res močno zjokala. Potem sem se z glasbo in osredotočenostjo usmerila le na tekmo in odpeljala superveleslalom po najboljših močeh," je o dogajanju dejala Štuhčeva, ki je superveleslalom končala kot 12.

"Super je biti nazaj v vrhu, smučati sproščeno in napadati. Res sem vesela, da sem spet tukaj, kjer sem. Zdaj vem, kako se pripraviti na tekme, čeprav ves čas ponavljam, da je to samo še ena tekma, vem, da je posebna, saj se dogaja res ogromno stvari. Glede na potek sezone pa mislim, da sem več kot pripravljena," pa pred sobotno preizkušnjo še sporoča Štajerka.

Dvakrat že na svetovnem smukaškem prestolu

Štajerka se lahko pohvali z dvema zlatima smukaškima kolajnama s svetovnih prvenstev, prvakinja je bila tako leta 2017 v St. Moritzu kot leta 2019, ko je naslov ubranila v Åreju. Na zadnjem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo je bila 14., zmagala je Švicarka Corinne Suter.

Štuhčeva bo startala s številko 15., Sofia Goggia se bo na progo odpravila kot šesta.

Svetovno prvenstvo, smuk, Courchevel/Meribel

