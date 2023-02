Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atle Lie McGrath je padel po dobre pol minute superveleslalomske vožnje, po vmesnem času, na katerem je za poznejšim zmagovalcem Jamesom Crawfordom zaostajal 14 stotink, kar je bil tretji vmesni čas. Po padcu je vstal in sam počasi odsmučal do cilja. Iz ciljnega izteka je odšepal do zdravstvene oskrbe.

Norveška smučarska zveza je pozneje sporočila, da si je McGrath med padcem poškodoval levo koleno in da je zanj svetovno prvenstvo končano. Kot je danes sporočil na družbenem omrežju, se vrača v domovino na nadaljnje preglede.

"Včasih je naš šport precej brutalen in nepošten"

"Včasih se ta šport lahko zdi precej brutalen in nepošten, vendar imam srečo. Srečen, da imam ob sebi čudovite sotekmovalce, prijatelje in družino. Svetovno prvenstvo je zame končano, zdi se, da mi še ni usojeno. Odpravljam se domov na dodatne preglede kolena in ostajam pozitiven," je še dodal 22-letnik.

Ta je na svetovnem prvenstvu nastopil tudi v alpski kombinaciji in zasedel peto mesto.

McGrath je spadal v širši krog favoritov za najvišja mesta v slalomu in veleslalomu, v tehničnih disciplinah je v tej sezoni svetovnega pokala šestkrat končal med najboljšo sedmerico, enkrat stal na odru za zmagovalce, dvakrat pa tik pod njim.

V Adelbodnu je na slalomu zaostal le za rojakom, še enim osmoljencem Lucasom Braathnom, ki so mu tik pred začetkom prvenstva operirali slepič. Braathen, favorit za najvišja mesta predvsem v tehničnih disciplinah, še vedno upa, da bi lahko nastopil na slalomu, ki bo čez dober teden.