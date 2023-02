Spodbudne novice iz tabora Ilke Štuhec

Kot so v sredo poročali na Val 202, se je v Franciji poškodovala Darja Črnko, glavna trenerka in mama slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec. Pri padcu si je zlomila nogo, zato so jo s helikopterjem odpeljali na operacijo v Bourg-Saint-Maurice. Iz njene ekipe so danes sporočili spodbudne novice glede na celotno situacijo. Takoj po diagnozi zloma stegnenice je prestala operacijo, ki je bila zelo uspešna.