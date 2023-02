Ilka Štuhec v superveleslalomski boj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarske se bodo danes spopadle za drugi komplet odličij na svetovnem prvenstvu v Franciji, na superveleslalomu pa bo slovenske barve branila le Ilka Štuhec, ki ima startno številko 23. Štuhčeva je dvakratna svetovna prvakinja v smuku, v super G-ju pa je bila na svetovnih prvenstvih najboljša šesta. A je v tej disciplini v svetovnem pokalu tudi že trikrat zmagala.

Naslov svetovne prvakinje iz Cortine 2021 pa brani Švicarka Lara Gut-Behrami. Srebro je pred dvema letoma v Italiji osvojila še ena švicarska tekmovalka, Corinne Suter, bron pa ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin. Vse tri so na startu tudi danes, Shiffrinova ima startno številko devet, Gut-Behramijeva in Suterjeva pa se bosta na progo podali ena za drugo, kot enajsta in dvanajsta.

Nas ponedeljkovi alpski kombinaciji je zlato osvojila Italijanka Federica Brignone, ki je bila najhitrejša že v superveleslalomskem delu tekme. Danes Brignonejeva starta kot 13., drugi čas superveleslaloma je imela v ponedeljek Guit-Behramijeva, tretjega pa Norvežanka Ragnhild Mowinckel. Štuhčeva je bila deseta.

Jutri ob 11.30 se bodo v superveleslalomu za odličja spopadli še moški.

Superveleslalom:

