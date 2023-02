Francozi slavijo zlato, Avstrijci družinski uspeh. Slovenci za pozabo.

Na 47. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju so z alpsko kombinacijo opravili še moški. Zlato medaljo je osvojil Francoz Alexis Pinturault, ki je vodil že po superveleslalomskem delu tekme, v slalomskem pa zadržal prednost pred Avstrijcema Marcom Schwarzem in Raphaelom Haaserjem. Ta je z bronom poskrbel za družinski uspeh, včeraj je namreč tretje mesto zasedla tudi njegova sestra Ricarda. Slovenci so bili že v superveleslalomu skromni, Miha Hrobat je odstopil, Martin Čater se je nato odpovedal slalomskemu delu tekme, nastopila sta samo Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, ki pa nista prišla do cilja.

Alexis Pinturault je vodil že po superveleslalomu in se kot prvi podal na slalomsko progo, nato pa čakal na nastop Marca Schwarza, ki je bil na vrsti tik za njim. Branilec naslova iz Cortine d'Ampezzo je bil dobro na poti, na koncu pa po napaki za vsega desetinko sekunde ostal brez drugega zaporednega zlata v kombinaciji. Dobro je nalogo opravil tudi Raphael Haaser, ta je svoji družini priboril drugo kolajno v dveh dneh, potem ko je bila bronasta v ponedeljkovi alpski kombinaciji že njegova sestra Ricarda Haaser.

Od najboljših slalomistov na startu niti Norvežan Atle Lie McGrath in Švicar Loic Meillard nista ogrozila vodilnih treh, ki so zadržali mesta iz superveleslaloma.

V slalomskem delu je bila, podobno kot na ponedeljkovi ženski tekmi, konkurenca okrnjena, nastopu so se namreč odpovedali naš Martin Čater, pa Avstrijec Vincent Kriechmayr, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, Švicar Stefan Rogentin, Nemca Andreas Sander in Romed Baumann, pa Kanadčana James Crawford in Brodie Seger ter Francoza Nils Allegre in Blaise Giezendanner.

Francoski as je v slalomu zadržal prednost. Foto: Reuters

Tretje zlato odličnega Francoza

Za 31-letnega Pinturaulta je to sedma kolajna na SP, od tega tretja zlata. V alpski kombinaciji je slavil že leta 2019 v Areju, takrat je za 24 stotink sekunde prehitel edinega Slovenca s kolajno v kombinaciji doslej Štefana Hadalina. Za Francijo je sicer to deveta zlata kolajna v kombinacijah, skupno pa 26. v vseh disciplinah moškega smučanja. Skupaj z ženskami in ekipnimi tekmami imajo Francozi 48 zlatih kolajn.

Sedemindvajsetletni Schwarz je prišel do šeste kolajne v karieri na SP, od tega tretje v kombinaciji. Za dve leti mlajšega Haaserja pa je to ob sploh prvem nastopu na svetovnih prvenstvih tudi prvo odličje.

Mladinski svetovni prvak v smuku Rok Ažnoh je danes odstopil v slalomskem delu tekme. Foto: Reuters

Slovenci za pozabo

Slovenci se na prvi tekmi na SP niso izkazali. Martin Čater je kot najboljši po superveleslalomskem delu (31. mesto) odpovedal nastop v slalomu. Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh sta v njem odstopila, Miha Hrobat pa je odstopil že v spodnjem delu superveleslalomske preizkušnje.

"Za nami je slab dan. Nisem zadovoljen, razen morda s pravim pristopom Hrobata in solidnim superveleslalomom Naraločnika. Vse ostalo je bilo slabo. Jutri imamo trening in pristop bo moral biti že jutri drugačen, bolj tekmovalen. Tukaj gre za svetovno prvenstvo, kjer štejejo le prva tri mesta in to morajo fantje sprejeti v glavah. Nato pa lahko delamo na tem," je bil danes razočaran glavni trener Gregor Koštomaj.

V sredo bo v Meribelu na sporedu ženski superveleslalom z Ilko Štuhec, začel se bo ob 11.30. Štiriindvajset ur kasneje bo še moški superveleslalom z isto slovensko četverico kot v alpski kombinaciji.

Izidi alpske kombinacije, moški (Courchevel): 1. Alexis Pinturault (Fra) 1:53,31 (1:08,25/45,06)

2. Marco Schwarz (Avt) 1:53,41 +0,10 (1:08,31/45,10)

3. Raphael Haaser (Avt) 1:53,75 +0,44 (1:08,39/45,36)

4. River Radamus (ZDA) 1:54,00 +0,69 (1:08,84/45,16)

5. Atle Lie McGrath (Nor) 1:54,03 +0,72 (1:09,50/44,53)

6. Loic Meillard (Švi) 1:54,51 +1,20 (1:09,59/44,92)

7. Tobias Kastlunger (Ita) 1:56,30 +2,99 (1:10,47/45,83)

8. Albert Ortega (Špa) 1:56,81 +3,50 (1:10,18/46,63)

9. Erik Arvidsson (ZDA) 1:57,74 +4,43 (1:10,65/47,09)

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:58,56 +5,25 (1:09,73/48,83)

... - odstop v slalomu:

Nejc Naraločnik (Slo), Rok Ažnoh (Slo), Justin Murisier (Švi), Johannes Strolz (Avt), ... - niso startali v slalomu:

Martin Čater (Slo), Vincent Kriechmayr (Avt), Aleksander Aamodt Kilde (Nor), Stefan Rogentin (Švi), ... Izidi superveleslalomskega dela: 1. Alexis Pinturault (Fra) 1:08,25

2. Marco Schwarz (Avt) 1:08,31

3. Raphael Haaser (Avt) 1:08,39

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:08,83

5. River Radamus (ZDA) 1:08,84

6. Justin Murisier (Švi) 1:09,28

7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:09,30

8. Stefan Babinsky (Avt) 1:09,42

9. Stefan Rogentin (Švi) 1:09,43

10. Atle Lie McGrath (Nor) 1:09,50

... - odstop v superveleslalomu:

Miha Hrobat (Slo), Marco Odermatt (Švi), Dominik Paris (Ita) ...

Preberite še: