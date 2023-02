Nova huda poškodba slovenske smučarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Robnik, slovenska alpska smučarka, se je spet huje poškodovala. To žal pomeni, da je letošnja sezona zanjo že končana.

S slovenske smučarske zveze so sporočili, da se je na jutranjem treningu v Kranjski Gori poškodovala Tina Robnik. Po prvih pregledih kaže na poškodbo kolena, tako da je bila že premeščena v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Ob tej poškodbi je že jasno, da je za našo smučarko letošnje sezone konec. Podrobnosti o njeni poškodbi bodo znane v prihodnjih dneh.

Tina Robnik si je že lani poškodovala koleno.

Spomnimo, da si je Robnikova že lani septembra ob padcu v Saas Feeju težje poškodovala koleno, ob tem pa si je še izpahnila ramo. Njeno okrevanje bi moralo trajati od tri do štiri mesece, a je bila na začudenje mnogih že 27. decembra ne le na snegu, ampak tudi na tekmi.

"Rehabilitacijo sem res naredila hitreje kot smo pričakovali. Rekli so tri do štiri mesece, pa sem že po dveh mesecih in pol smučala," je pred časom za Sportal povedala 31-letna slovenska smučarka.

