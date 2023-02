Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji se je poškodovala Darja Črnko, glavna trenerka in mama slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec, je danes poročal Val 202 RTV Slovenije. Pri padcu si je zlomila nogo in so jo s helikopterjem odpeljali na operacijo v Bourg-Saint-Maurice.