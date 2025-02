V Saalbachu še zadnje dejanje, v kvalifikacijah uspešen tudi Slovenec

Zadnji dan svetovnega prvenstva bo postregel še z moško tekmo v slalomu. Ob 9.45 bo prvo vožnjo odprl Francoz Clement Noel, ki je v seštevku slaloma v svetovnem pokalu na drugem mestu, le tri točke pa zaostaja za Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, ki se bo na progo podal takoj za njim. Norvežan bo ob tem branil tudi naslov svetovnega prvaka, saj je bil najhitrejši pred dvema letoma v Courchevelu.

Na startu bo kar sto smučarjev. Slovenijo bo zastopal Miha Oserban, ki je v sobotnih kvalifikacijah za popolnitev mest na startu nedeljskega slaloma osvojil drugo mesto. Oserban je bil uspešen že v kvalifikacijah za nastop na veleslalomu, a je tam v prvi vožnji odstopil. Na svetovnem prvenstvu je nastopil tudi v ekipni kombinaciji, v paru s smukačem Nejcem Naraločnikom je končal na 18. mestu.

Finalna vožnja se bo začela ob 13.15.

Najboljša slovenska uvrstitev na letošnjem svetovnem prvenstvu je šesto mesto Andreje Slokar v slalomu, med deseterico sta na ekipni tekmi na devetem mestu končali še dvojica Slokar/Ilka Štuhec.

1. Clement Noel (Fra)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Timon Haugan (Nor)

4. Manuel Feller (Avt)

5. Atle Lie McGrath (Nor)

6. Linus Strasser (Nem)

7. Loic Meillard (Švi)

8. Steven Amiez (Fra)

9. Albert Popov (Bol)

10. Dave Ryding (VBr)

11. Kristoffer Jakobsen (Nor)

12. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

13. Daniel Yule (Švi)

14. Fabio Gstrein (Avt)

15. Samuel Kolega (Hrv)

…

62. Miha Oserban (Slo)