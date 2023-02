Ilka Štuhec ob maminih težavah: Močno sem se zjokala

Sredino jutro je bilo za Ilko Štuhec v Meribelu zelo pestro. Na ogledu proge pred superveleslalomom je hud padec in zlom stegnenice utrpela mati in glavna trenerka Darja Črnko, ki so jo takoj zatem odpeljali na operacijo v Bourg-Saint-Maurice, kjer je uspešno prestala poseg in se počuti dobro. Vidno pomirjena je bila dan zatem tudi Štuhčeva, ki je v sredo tako preživela pravi vihar, kljub temu pa je nastopila na superveleslalomu in po solidni vožnji preizkušnjo končala na 12. mestu.

Darja Črnko je utrpela zlom stegnenice. Foto: Mediaspeed

"Uf, kje sploh začeti. V sredo zjutraj smo imeli ta neljubi dogodek. Mama je nesrečno padla med ogrevanjem, sama sem sicer vedela, kaj moram še storiti in kako se pripraviti na tekmo, a to je eden izmed trenutkov, ko ni tako super, da imaš ob sebi v ekipi ljudi, ki ti res veliko pomenijo in ti nikakor ne more biti vseeno. Potem so me Tina (Kobale, op. p., fizioterapevtka in kondicijska trenerka) in vsi ostali pomirili, da je mama v najboljših rokah zdravnikov in medicinskega osebja, res sem jim hvaležna. Zato sem potem to nekako uspelo malce odmisliti, čeprav sem se najprej, priznam, res močno zjokala. Potem sem se z glasbo in osredotočenostjo usmerila le na tekmo in odpeljala superveleslalom po najboljših močeh," je pestro dogajanje na novinarski konferenci v Meribelu strnila Štuhčeva, ki je zdaj povsem osredotočena na svojo naslednjo nalogo, trenerska palica pa bo tako v rokah Marka Vukičevića.

Po prostem dnevu še generalka

Četrtek je bil za slovensko smučarko prost dan, zato ni nastopila na drugem treningu pred smukom, saj so se v ekipi dvakratne svetovne prvakinje tako odločili že pred prihodom v Francijo. "Ne glede na to, kaj vse se je dogajalo v sredo, smo imeli tak načrt že od začetka, saj je program tu v Meribelu res intenziven in če bi želela odpeljati vse treninge in biti potem še stoodstotna na tekmi, je veliko vprašanje, kako bi to uspelo. Dopoldne sem imela tako nekaj prostega časa, šla sem malce naokoli, potem sem si ogledala moški superveleslalom, naredila trening, pojedla kosilo, opravila fizioterapijo. Zdaj sem tu, potem pa me spet čakata videoanaliza in mentalna priprava za naslednji dan," je povedala Štajerka.

Ilka Štuhec je na svetovnem prvenstvu do zdaj nastopila na superveleslalomskem delu alpske kombinacije, na specialnem superveleslalomu pa je osvojila 12. mesto. Izjemno hitra je bila v zgornjem, bolj smukaškem delu proge. Foto: Guliverimage

Slovensko smučarko danes čaka še zadnji trening pred sobotnim smukom. Na prvem je dosegla tretji čas. "Zdaj je čas, da vse skupaj sestavim. V sredo sem na superveleslalomu dobro odpeljala zgornji del, na prvem treningu smuka mi ni šlo tako dobro. Zagotovo si želim to izpeljati še bolje in biti boljša tudi v srednjem delu, izpiliti še kakšen detajl, potem pa bomo videli do sobote."

"Progo sem zdaj že nekajkrat presmučala, zdaj že dodobra poznam vse pasti in dele, kjer moram biti res zelo pozorna in jih moram odpeljati res natančno. Ta hip so pogoji res odlični, proga je super pripravljena, tudi vreme je čudovito in res je odlično smučati. Progo poskušam kar nekajkrat na dan odpeljati v mislih, pa ob tem debatiramo, ali se mi poraja še kakšno vprašanje. Nekako pa poskušam ne pretiravati. Pomembno bo, da bom pred tekmo v stanju, v katerem si želim biti, kjer lahko napadam oziroma smučam sproščeno," pravi 32-letna smučarka, ki je v tej sezoni doživela pravi preporod.

Štuhčeva je pripravljena na popoln napad. Foto: Guliverimage

Slovenska šampionka in svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v tej sezoni doživela novo pomlad, po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder zmagovalke, prerojeno sezono pa je druga smukačica sveta kronala z zmago konec januarja na smuku v Cortini d'Ampezzo. "Super je biti nazaj v vrhu, se smučati sproščeno in napadati. Res sem vesela, da sem spet tukaj, kjer sem. Zdaj vem, kako se pripraviti na tekme, čeprav ves čas ponavljam, da je to samo še ena tekma, vem, da je posebna, saj se dogaja res ogromno stvari. Glede na potek sezone pa mislim, da sem več kot pripravljena," pravi Mariborčanka, ki je pripravljena na napad.

"V resnici sem analizirala celo vsak centimeter, ne samo vsak meter, proge. Ta je res specifična, na začetku je ena daljša ravnina, potem pa grbine, valovi, senca in sonce. Vsega je in tudi zaradi tega sem potrebovala kakšen dan več, da sem povsem natančno ugotovila, kako in kaj, zdaj pa moram to samo še dokončno izvesti," je povedala Štuhčeva, ki povsem mirna pričakuje sobotni smuk.

"Ne bomo odkrivali tople vode, vem, kaj moram storiti, kako se aktivirati pred tekmo, kako se mentalno pripraviti. Šli bomo po ustaljenih tirnicah. Ne obračam se proti tekmama iz St. Moritza in Aareja, kjer sem že postala svetovna prvakinja. Zdaj imam nove občutke, drugačne, kot so bili takrat, od okolice, do opreme in tudi mentalne priprave na tekmo," je še sklenila Štuhčeva.

Smuk se bo v soboto v Meribelu začel ob 11. uri.

