Ilka Štuhec po ne najlažjem dnevu v pisarni v Kvitfjelu pričakuje več

"Ne vem pravzaprav, kaj naj pričakujem, ker sama v Kvitfjellu še nikoli nisem bila," je pred norveškim koncem tedna dejala Ilka Štuhec, ki pa je ob tem spomnila, da je od lani novi član njene ekipe, trenerski pomočnik Marko Vukičević tekmoval v Kvitfjellu.

"Verjamem, da nas čaka en čudovit teden. Smuk, kar sem si ga lahko ogledala po televiziji in na posnetkih, je videti res čudovito, tako da se zelo veselim," je še dejala. V Kvitfjellu bosta dva superveleslaloma in smuk.

V Crans Montani v Švici so zaradi slabega vremena izpeljali zgolj eno tekmo. Zaradi megle in zmehčane proge v soboto smuka niso izpeljali. Ta je bil v nedeljo namesto superveleslaloma, ki ga ne bodo nadomeščali.

Italijanka Sofia Goggia je z zmago naredila odločilni korak k četrtemu smukaškemu kristalnemu globusu. Prva izzivalka Štuhčeva (401 točk) na drugem mestu za Goggio zaostaja 179 točk. Do konca sezone sta le še dva smuka in na razpolago največ 200 točk. Goggia je zmagala na petih od sedmih smukov.

"V nedeljo je bil to moj maksimum"

Po tekmi je Štuhec dejala, da "dan v pisarni ni bil najlažji". Sobotno čakanje je pustilo "kakšno posledico", saj je bila zelo utrujena. V nedeljo pa je bila proga res vrhunska.

"Že na ogledu sem bila presenečena. Potem so zaradi megle in sneženja zopet nekaj časa čakali. Za čas tekmovanja so bile razmere takšne, kot so bile. Skušala sem dati vse od sebe, a sem začela preveč zadržano in izgubila preveč časa. Potem, ko sem nekako preklopila, da moram vseeno napadati kljub slabi vidljivosti, je bilo že prepozno."

"Ne morem biti ravno zadovoljna s pokazanim, a očitno je bil to v nedeljo moj maksimum," je povedala Štuhec. Boljše smučanje v tej sezoni je prikazala pred svetovnim prvenstvom v Meribelu, z zmago in drugim mestom v Cortini d'Ampezzo in drugim mestom v St. Moritzu. Smuk na SP je končala na šestem mestu.

Tudi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde si lahko že v Aspnu v ZDA zagotovi svoj drugi mali smukaški kristalni globus. V Koloradu bosta na sporedu dva moška smuka, Kilde (620) pa v seštevku vodi s prednostjo 156 točk pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem.

Na sporedu bo tudi superveleslalom. Na njem si lahko Marco Odermatt že zagotovi mali globus v seštevku discipline. Švicar ima pred Kildejem 148 točk prednosti.

Od Slovencev bodo v Aspnu nastopili Nejc Naraločnik, Miha Hrobat in Martin Čater, ki bosta lovila vstopnico za finale v Andori.

