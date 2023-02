Odlični obeti: Ilka Štuhec z naskokom pred konkurenco, a ...

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je bila najhitrejša na današnjem uradnem treningu smuka pred sobotno tekmo za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. Štuhčeva se je na progo pognala s številko devet in s časom 1:26,75 za kar 91 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno domačinko Laro Gut-Behrami. Tretja, Američanka Isabella Wright, je za danes zelo hitro Slovenko zaostala že sekundo in 22 stotink. Rezultati vseh treh najhitrejših smučark so sicer označeni z zvezdico, kar pomeni, da so izpustile ena izmed vrat.