Italijanska prevlada, presenečenja tik pod vrhom, Štuhčeva v deseterici

Dan po odpovedanem smuku so prireditelji v Crans Montani vendarle izpeljali smukaško preizkušnjo. Tudi tokrat jim je tik pred tekmo znova ponagajalo vreme, tako da je bil začetek zamaknjen za 35 minut, večina smučark pa je nastopila v zelo zahtevnih razmerah, saj je ob megli začelo tudi močno snežiti. V zahtevnih razmerah se je najbolje znašla prva smukačica zime Italijanka Sofia Goggia, Ilka Štuhec je osvojila deveto mesto (+0,73). Za nekaj presenečenj so ob boljši vidljivosti poskrbele smučarke po startni številki 20.

Danes bi moral biti sicer v Crans Montani na sporedu superveleslalom, a so se prireditelji odločili, da bodo raje izpeljali smuk. V soboto so zaradi megle najprej začetek večkrat prestavili in tekmo nato po dveh urah odpovedali. Obenem je bila proga zaradi odjuge zmehčana.

Po besedah organizatorjev so bile danes jutranje razmere veliko bolj obetavne, ponoči se je tudi močno ohladilo, tako da je bila proga v veliko boljšem stanju kot v soboto. A jutranji optimizem se je hitro razblinil, saj je smučarkam tik pred začetkom znova ponagajalo vreme. Nekaj minut pred tekmo, ki je bila prvotno načrtovana za 11. uro, se je v zgornjem delu pojavila megla, zatem je začelo še snežiti. Organizatorji so zato začetek prestavili za vsaj 15 minut, nato pa še za dodatnih 15 minut, smučarke pa so se na progo podale s 35-minutno zamudo.

Sofia Goggia je dosegla četrto smukaško zmago v tej sezoni. Foto: Guliverimage

V vremenski loteriji se je najbolje znašla prva smukačica zime Italijanka Sofia Goggia, ki je s številko devet z napadalno vožnjo postavila najhitrejši čas in prišla do svoje četrte smukaške zmage v tej sezoni. Tik pred njo se je po progi podala Ilka Štuhec, ki je v Crans Montani leta 2019 grdo padla in se poškodovala. Štajerka je v zgornjem delu za takrat vodilno Norvežanko Ragnhild Mowinckel visoko zaostajala, nato pa v drugem delu dodajala na plin in na koncu prišla v cilj kot četrta. Za vodilno Italijanko je na koncu na devetem mestu zaostala 73 stotink.

Dolgo časa je delovalo, da bo Štuhčeva preizkušnjo končala višje na rezultatski lestvici, prav tako je bilo videti, da so prva tri mesta razdeljena, a se je nato s številko 21 na startu pojavila Italijanka Federica Brignone. Svetovna prvakinja v alpski kombinaciji je ob boljših razmerah na progi in boljši vidljivosti prismučala na drugo mesto, za rojakinjo Goggio pa je zaostala le 15 stotink sekunde, nato pa se je s številko 26 na tretjo pozicijo zasidrala Francozinja Laura Gauche (+0,41).

Aktualna svetovna prvakinja Jasmine Flury se v zahtevnih razmerah ni znašla, za Goggio je zaostala 1,21 sekunde in je osvojila 17. mesto.

Tridesetletnica Goggia je z 22. karierno zmago v svetovnem pokalu naredila odločilni korak k četrtemu smukaškemu kristalnemu globusu. Prva izzivalka Ilka Štuhec (401 točk), ki je bila šesta na SP v Meribelu, na drugem mestu za Goggio zaostaja 179 točk. Do konca sezone sta le še dva smuka in na razpolago največ 200 točk, ki jih bodo delili v Kvitfjellu na Norveškem naslednjo soboto in na finalu sezone v Soldeuu v Andori.

Crans Montana, smuk (Ž): 1. Sofia Goggia (Ita) 1:26,81

2. Federica Brignone (Ita) +0,15

3. Laura Gauche (Fra) +0,41

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,43

5. Joana Hählen (Švi) +0,62

6. Priska Nufer (Švi) +0,65

7. Laura Pirovano (Ita) +0,70

8. Michelle Gisin (Švi) +0,72

9. Ilka Štuhec (Slo) +0,73

10. Mirjam Puchner (Avt) +0,78 Vrstni red v svetovnem pokalu (29/39): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.697 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 975

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 926

4. Federica Brignone (Ita) 768

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 725

6. Sofia Goggia (Ita) 670

7. Marta Bassino (Ita) 653

8. Wendy Holdener (Švi) 647

9. Elena Curtoni (Ita) 518

10. Sara Hector (Šve) 506

...

12. Ilka Štuhec (Slo) 437

18. Ana Bucik (Slo) 362

59. Neja Dvornik (Slo) 86

119. Tina Robnik (Slo) 2 Smukaški seštevek (7/9): 1. Sofia Goggia (Ita) 580 točk

2. Ilka Štuhec (Slo) 401

3. Elena Curtoni (Ita) 288

4. Corinne Suter (Švi) 229

5. Kira Weidle (Nem) 221

