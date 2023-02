Odjuga in zdaj še megla, Ilka Štuhec ostala brez smuka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrsti je sedmi ženski smuk zime, a v Crans Montani ga v soboto niso mogli izpeljati. Zaradi megle so začetek večkrat prestavili in tekmo po dveh urah odpovedali. Obenem je bila proga zaradi odjuge zmehčana. Zdaj ga bodo poskušali izpeljati v nedeljo namesto superveleslaloma. Edina Slovenka na štartu je bila Ilka Štuhec s številko 11. Mariborčanka je bila najhitrejša na edinem treningu.

Smuk bodo skušali izpeljati v nedeljo, ko je bil sicer na sporedu superveleslalom. Ponoči se namreč obeta ohladitev. Zaradi toplega vremena je bila v soboto vprašljiva tudi varnost tekmovalk zaradi mehke proge. Zaradi zmehčane proge so četrtkov trening smuka odpovedali. Tekmovalna žirija je odločitev o usodi sobotne tekme sprejela ob 13. uri, dve uri po predvidenem začetku tekme.

Slovenci veliko pričakujemo od Ilke Štuhec, ki smuča za svoje četrte stopničke v sezoni. Na svetovnem prvenstvu ji ni uspelo priti do odličja (bila je šesta), zato pa je letos že dobila en smuk svetovnega pokala. Najboljša je bila v Cortini d'Ampezzo 21. januarja. Dan prej je na prvem smuku na istem prizorišču zaostala le za domačo zvezdnico Sofio Goggia, vodilno smukačico sezone. Italijanka je do zdaj zbrala 480 točk, druga v smukaškem seštevku pa je prav Štuhčeva s 372 točkami. Tudi na smuku v St. Moritzu 16. decembra lani sta Italijanka in Slovenka zasedli prvi dve mesti.